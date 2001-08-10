Сахалинцам рассказали о роли книги в военные годы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Патриотическую акцию "Книга тоже воевала", посвящённую Дню памяти и скорби провели 22 июня специалисты Центра чтения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки совместно с добровольцами "Клуба волонтёров Центра чтения" и представителем молодёжного общественного движения "Молодёжка ОНФ", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Активисты раздали гостям и жителям областного центра 200 буклетов с отрывками из произведений писателей-фронтовиков, а также с цитатами известных людей, переживших Великую Отечественную войну и Ленинградскую блокаду.

Целью акции, которую уже в одиннадцатый раз поддерживает главная библиотека региона – является напомнить о роли книги не только в жизни человека, но и в военной истории.