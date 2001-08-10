Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2022
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Чехов-центр ищет девочку для будущего спектакля
14:39, | Новости культуры Сахалина и Курил

Чехов-центр ищет девочку для будущего спектакля

Чехов-центр ищет девочку для будущего спектакля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На кастинг в новую музыкальную постановку Чехов-центра приглашаются девочки 9-10 лет выразительной внешности с хорошими вокальными, актерскими и хореографическими данными, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

Для участия в кастинге необходимо предварительно заполнить анкету и прислать ее вместе с фотографией ребенка на электронный адрес a.skudnova@sakhalin.gov.ru. Музыкальный материал и тексты будут присланы на электронный адрес соискателя после получения анкеты.

Кастинг проведут режиссер будущей постановки Сусанна Цирюк, подарившая сахалинцам новогоднее музыкальное ревю «Зимний вечер в кабаре», и музыкальный руководитель сахалинского театра Александра Чопик. Юных артистов ждут 10 апреля в 12.00 в репетиционном зале Чехов-центра по адресу Коммунистический пр., 35. При себе иметь удобную одежду и сменную обувь.

Все подробности и запись на кастинг по телефону 8-924-495-23-71.

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