Россельхознадзор за неделю оформил на экспорт 305 партий рыбы и из Приморья и Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 29 июня по 5 июля 2026 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 305 партий рыбы и морепродуктов с территории Приморского края и Сахалинской области. Общий вес отправленной продукции превысил 2,8 тысячи тонн. За отчётный период специалисты оформили 230 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 9 сертификатов.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов ведомство оформило 543 сертификата здоровья, в том числе в Сахалинской области – 98. Как рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в Китай оформили 458 сертификатов, в Республику Корея – 85. Кроме того, специалисты оформили 97 сертификатов при импортных перевозках.
Должностные лица отобрали 239 проб от подконтрольной продукции, в том числе по госзаданию – 15 проб, в рамках мониторинга – 13 проб, по усиленному контролю – 8 проб и по обращению владельцев продукции – 203 пробы. Все образцы направили в лаборатории для исследований.
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