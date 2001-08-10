Экспорт рыбопродукции из Приморского края и Сахалинской области превысил 22 тысячи тонн за неделю.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю с 12 по 17 мая 2026 года Приморский край и Сахалинская область существенно нарастили экспорт рыбопродукции: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на вывоз 410 партий рыбы и морепродуктов общим весом 22,4 тыс. т. Высокий объём отгрузок подтверждает устойчивый спрос на дальневосточную продукцию водного промысла за рубежом.

Сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора тщательно проработали оформление сопроводительной документации. За указанный период специалисты выдали 349 ветеринарных сертификатов формы 5i на дальневосточную продукцию, отправляемую за границу. Из этого числа 33 сертификата оформили на Сахалине. Кроме того, на партии водных биологических ресурсов, которые вывозят за рубеж, подготовили 696 сертификатов здоровья. В Сахалинской области на эту категорию документов пришлось 57 выданных сертификатов.

География поставок чётко прослеживается по распределению сертификатов здоровья: 538 документов оформили для отправки продукции в Китай, ещё 158 сертификатов – в Республику Корея. Помимо экспортных операций, управление обработало 209 сертификатов, связанных с импортными перевозками.

Как рассказали ТИА “Острова” в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, особое внимание уделили контролю качества. Должностные лица отобрали 327 проб от подконтрольной продукции. Распределение проб по видам контроля выглядит следующим образом:

- 50 проб взяли по госзаданию;

- 17 проб – в рамках мониторинга;

- 8 проб – п0 подозрению в нарушении ветеринарно‑санитарных требований;

- 4 пробы – по усиленному контролю;

- 248 проб – по обращениям владельцев продукции.