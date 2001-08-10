В Приморье и на Сахалине за неделю на экспорт оформлено более 42 тысяч тонн рыбопродукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 4 по 11 мая 2026 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 627 партии рыбы и морепродуктов общим весом 42,7 тыс. т.

За отчетный период оформлено 211 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 12 сертификата.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 434 сертификата здоровья, в том числе в Сахалинской области – 33. В Китай оформлено 289 сертификатов, в Республику Корея – 145.

Кроме того, оформлено 143 сертификата при импортных перевозках.

Должностными лицами отобрано 182 пробы от подконтрольной продукции, в том числе по госзаданию – 39 проб, в рамках мониторинга – 2 проб, по подозрению в ветсанотношении – 3 пробы, по усиленному контролю – 10 проб и по обращению владельцев продукции – 128 проб.