Южно-Сахалинск принял участие в международной торгово-экономической ярмарке в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие проходило с 15 по 19 мая в Харбине. Делегацию островной столицы возглавил вице-мэр Виталий Данилов. На международной платформе представители администрации и предприниматели областного центра обсудили возможности дальнейшего сотрудничества с партнерами из Китайской Народной Республики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках работы 33-й Харбинской торгово-экономической ярмарки делегация из Южно-Сахалинска провела ряд встреч с представителями нескольких городов Китайской Народной Республики — Фушунь, Чанша, Харбин и Хэйхэ. Стороны обсудили возможности дальнейшего укрепления интернационального взаимодействия.

В поле совместных интересов двух стран входят такие сферы как образование, культура, сельское хозяйство, туризм и общественное питание. На конференции по межмуниципальному сотрудничеству, которая также прошла в Харбине, была представлена инвестиционная привлекательность городов Дальнего Востока и Китая.

- На полях ярмарки у нас состоялась встреча с президентом свободной экономической зоны города Харбин. Мы провели переговоры в части взаимных туристических обменов. Также наших партнеров заинтересовала возможность поставок в Китай сахалинской рыбной продукции, она была представлена и продегустирована на ярмарке, - рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов. - В состав делегации из островной столицы вошли руководители крупных предприятий. Мы обсудили перспективу открытия в Харбине ресторана сахалинской кухни.

Китайских партнеров также заинтересовал благоприятный инвестиционный климат Южно-Сахалинска. Представители одного из инвесторов города Чанша выразили готовность возвести в региональной столице крупный торговый центр по реализации строительных материалов, продаже и обслуживанию автомобилей из Поднебесной.

Также инвесторам из Китая предложили принять участие в осуществлении проектов в сфере сельского хозяйства на территории Южно-Сахалинска.

Напомним, развитие и налаживание дружественных связей с городами Китая — одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска. Новый импульс взаимовыгодным отношениям был дан осенью 2022 года, после подписания Пятистороннего протокола намерений о сотрудничестве между Благовещенском, Южно-Сахалинском, Нижним Новгородом, Чжухай и Хэйхэ. Уже в июле в островной столице планируется провести встречу пяти мэров двух стран.