В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еженедельно специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации ведут работу в торговых точках. Сегодня рейд прошел в одном из социальных магазинов сети «Народный».

Здесь, как и в других торговых точках эконом-формата, можно приобрести не менее 43 основных продуктов по цене с не более, чем 15% наценкой от оптовой. В перечне хлеб, ряд овощей и фруктов, макаронные изделия, крупы, сахар, соль, чай, яйцо, мясо и т.д.

Такие магазины востребованы у населения - здесь разнообразный ассортимент и более выгодные цены. Как правило, они располагаются в шаговой доступности как в городе, так и в отдаленных районах, к примеру, Дальнем, Луговом, Ново-Александровске, Санаторном, Синегорске.

- На сегодня в городском округе работают 33 таких торговые точки. Список расширяется, в этом году по запросам людей статус «социальный» получит еще магазин в Березняках. Мониторинг мы проводим для того, чтобы оценить, исполняют ли объекты свои обязательства. Сегодняшний выезд показал, что все требования в магазине соблюдены, все 43 наименования товаров из перечня в наличии, есть ценники, которые показывают закупочную и розничную цены на социальный товар. Выдерживается минимальная наценка, - рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Отметим, в социальных магазинах, которые находятся в городе, должны быть представлены 43 социальных товара с розничной наценкой не более 15% от оптовой цены, в магазинах на сельских территориях - 24 товара.

Обеспечение продовольственной безопасности, доступность товаров - в приоритете правительства Сахалинской области, главы региона Валерия Лимаренко, мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

Напомним, что разработан ряд механизмов, которые стимулируют предпринимателей Южно-Сахалинска присваивать своим торговым точкам социальный статус. В том числе для них действуют меры финансовой поддержки. Владельцы магазинов имеют право подавать документы на возмещение затрат по арендной плате, а если помещение находится в собственности - по коммунальным платежам. Помимо этого, для данных категорий установлены пониженные налоговые ставки.

Напомним, ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте мэрии (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842).