В Охе открыли новую взлетно-посадочная полосу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ввод в строй этого объекта сделает более надежным воздушное сообщение с северной столицей Сахалина. Такое мнение высказал губернатор Валерий Лимаренко в ходе торжественной церемонии.

Прежняя взлетно-посадочная полоса (ВПП), построенная в 1975 году, не отвечала современным требованиям. В аэропорту действовали ограничения по количеству пассажиров, по коммерческой загрузке. 70-местные самолеты на охинских рейсах могли брать на борт только около 50 человек. Реконструкция полосы потребовала бы длительной остановки воздушного сообщения. полетов. Поэтому областные власти приняли решение: продолжать полеты с использованием старой ВПП и одновременно строить новую.

Примечательно, что самолет, на котором прибыл в Оху губернатор, приземлился в условиях сильного тумана.

- Благодаря современному аэронавигационному оборудованию, которое также получил здешний аэропорт, наша посадка на новой взлетно-посадочной полосе прошла в штатном режиме. Наш объект – это не только бетон, но и технологии, которые позволяют совершать полеты в сложных погодных условиях. Строительство объекта, который мы сегодня открываем, продолжалось четыре года. Здесь трудилось множество высококлассных специалистов. Мы уделяем большое внимание развитию авиации в регионе. Важно организовать бесперебойное выполнение пассажирских перевозок, сделать их еще более безопасными и комфортными для людей. Тем самым повысить транспортную доступность северной части острова. Новая взлетно-посадочная полоса делает более надежным авиасообщение с самым северным городом Сахалина, дает дополнительный импульс для развития района. Уверен, охинцы и гости по достоинству оценят эти изменения, - сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Параметры новой полосы: 1600 метра в длину и 36 в ширину. Протяженность на 300 метров больше, чем у старой. Это позволит перевозить больше пассажиров, снять ряд существующих ограничений по коммерческой загрузке воздушных судов и улучшить транспортную доступность севера Сахалина.

- Новая полоса для нас – объект жизненно важный. Нередко авиация – единственный способ быстро доставить больного в региональную клинику, спасти жизнь и здоровье человека. Это также ключевой стимул для экономики района. Туда, где нет инфраструктуры, в том числе и транспортной, инвестиции не приходят. Уверен, благодаря вводу новой ВПП мы вскоре ощутим рост интереса бизнеса к нашему району, - сказал исполняющий обязанности главы муниципального образования Евгений Михлик.

Позиция главы муниципалитета совпадает с мнением местных жителей.

- Для нас, северян, важно ощущение, что можно сесть на самолет и отправиться в путешествие, навестить родных людей. Также говорят, что наш аэропорт, благодаря вводу новой взлетно-посадочной полосы будет меньше зависеть от капризов погоды. Прежде, если предстояла пересадка в Южно-Сахалинске, я на всякий случай брал билеты из Охи с запасом времени на случай задержки рейса, - поделился Николай, житель поселка на севере острова.

- Полоса получилась отличная, ровная, сегодня сами проверили. На ней появилось новое светосигнальное оборудование с двух курсов и многое другое, что положительно влияет на безопасность и регулярность полетов, - отметил генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» Андрей Крутцов.

Акционерное общество «Труд» выступило в роли генерального подрядчика на строительстве ВПП в Охе. Компания начинала свою деятельность в 1990 году на Курилах со строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Менделеево» на острове Кунашир.

- Уверен, наш новый объект качественно улучшит жизнь людей северной столицы Сахалина, послужит ее процветанию и откроет много новых страниц в истории Охи, - отметил генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин.

На территории Сахалинской области расположено шесть аэропортов. Один из них – Южно-Сахалинск - федерального значения. Остальные – местного.