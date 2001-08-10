Единственный в Корсакове семейный развивающий центр планирует открыть бэби-сад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Единственная многофункциональная площадка для всей семьи в Корсакове "Зефир" планирует открыть бэби-сад - ясли и группу присмотра на неполный день для дошкольников. Основательница развивающего центра Дарья Лихуша рассказала, что для этого необходимо найти дополнительное помещение, и в этом вопросе она рассчитывает на поддержку властей.

Частному детскому центру уже частично компенсируют затраты на модернизацию материально-технической базы, а с помощью грантовых средств предпринимательница частично оплатила аренду помещения.

- Разумеется, господдержка помогает развитию, - рассказала Дарья Лихуша. - Это особенно важно в сегодняшних условиях, когда подорожали арендная плата и расходники: бумага, канцтовары, литература и костюмы. В будущем планирую открыть бэби-сад. Здесь помощь от государства была бы очень кстати.

Студия «Зефир» организует развивающие и творческие занятия для детей от полутора лет и взрослых, различные мастер-классы, праздники, в том числе бесплатные - для ребят с инвалидностью и многодетных семей. Кроме того, в центре есть группы по занятию йогой, класс подготовки к школе, группы присмотра, продлёнка и услуги няни.

- Мы не только работаем над совершенствованием базовых знаний и умений, но и прививаем любовь к искусству и интерес к знаниям, - отметила предпринимательница. - Маленькие города тоже достойны креативных проектов с высоким уровнем сервиса. И это не про бизнес. Это миссия, как мне чувствуется.

Основательница "Зефира" оказалась в числе первых получателей грантов для социальных предпринимателей. Всего же в 2021 году финансовую помощь получили 23 бизнесмена на общую сумму 10 млн рублей. Также для социальных предпринимателей в Сахалинской области доступны льготные займы, имущественная поддержка, бесплатное обучение и другие меры поддержки.