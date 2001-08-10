В Южно-Сахалинске в ближайшие несколько лет планируется строительство крупных объектов Газпрома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Договоренности о намерении «Газпрома» построить в Южно-Сахалинске школу, детский сад и спортивные объекты, предназначенные для жителей Южно-Сахалинска и всей области были достигнуты при активном участии губернатора Валерия Лимаренко и мэра областного центра Сергея Надсадина в прошлом году.
Строительство будет осуществляться на территории Южно-Сахалинска, поэтому администрация города ведет планомерную работу по обеспечению земельных участков, выбранных под возведение объектов, инженерной инфраструктурой.
Так, первый объект - Центр водных видов спорта. Его строительство запланировано в районе ул. Комсомольской, где ранее располагалось антенное поле. Земельный участок передан в муниципальную собственность.
Проект Центра водных видов спорта - в стадии разработки. Из технических характеристик предполагается: спортивный объект включает бассейн (размером 50х25 метров, глубина до 3 метров) на 10 дорожек для тренировок и соревнований по плаванию и водному поло. Кроме того, предусмотрена возможность трансформации чаши на два бассейна, 25х25 метров каждый, а также создание комфортных условий для занятий маломобильных категорий граждан.
Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - 2024 год. Подготовительные работы уже ведутся. До середины мая участок будет полностью освобожден. Получены необходимые технические условия для подключения к коммуникациям. До конца года управление капитального строительства разработает проектно-сметную документацию на строительство питающего центра, который будет обеспечивать электроэнергией Центр водных видов спорта и Научно-образовательный центр. Питающий центр также повысит стабильность электроснабжения всего района в целом, а также возьмет на себя нагрузку при дальнейшем развитии инфраструктуры городского парка.
Второй объект - Универсальный спортивный комплекс, который запланирован к строительству на ул. Горького в районе уже существующих спортивных учреждений. Он будет с двумя залами, предназначенными для организации тренировочного процесса и соревнований по волейболу, баскетболу и спортивной гимнастике. Одновременно тренироваться смогут до 300 человек. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - 2024 год.
Как отмечает вице-мэр Ильдар Ахтариев, строительство развернется на земельном участке со сложным рельефом. Потребуется обустройство объектов инженерной защиты, ливневого коллектора, вынос высоковольтной линии, обустройство дополнительных пешеходных связей и велодорожек между спортивными объектами.
Еще один объект - Ледовая арена. Объект предназначен для учебно-тренировочных занятий и соревнований по хоккею, следж-хоккею, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, учебно-тренировочных занятий в стрелковом тире. На главной ледовой арене предусмотрена возможность проведения концертов, выставок, массовых зрелищных мероприятий. Ледовая арена запроектирована с возможностью трансформации бортов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.
Строительство Ледовой арены тесно связано с планами администрации Южно-Сахалинска по переносу с ул. Пограничной автопарка МУП «Транспортная компания». Новую базу для транспортного предприятия построят на ул. Воздушной. На ее месте на ул. Пограничной - Ледовую арену. Эти работы синхронизированы. В рамках подготовки земельного участка предстоит вынос сетей, высоковольтных линий и тд. Также проектом планировки территории предусмотрено расширение ул. Пушкина и переулка Хвойный.
Также в планах Газпрома строительство двух социальных объектов образования — школы на 1100 мест и детского сада на 240 мест. Их ввод в эксплуатацию планируется на 2025 год. Строительство предусмотрено в районе пересечения проектируемой ул. Горького и ул. Зимы. Департаментом архитектуры разрабатывается проект планировки территории, чтобы увязать проектирование инженерных сетей, подъездной дорожной инфраструктуры и синхронизировать с проектом продолжения строительства ул. Горького. Также запланировано строительство новой подстанции для обеспечения объектов электроэнергией, в том числе и планируемого жилого комплекса.
Строительство детского сада и школы, а также инженерных сетей и дорожной инфраструктуры необходимо для дальнейшего развития этой территории.
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