Отделка фасада дома из газобетона: особенности материала и подходящие решения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нуждается ли фасад из газобетона в отделке? Чтобы ответить на этот вопрос, мы собрали полезную информацию и представили её в структурированном виде. Более подробную информацию об отделке газобетонного дома можно найти здесь https://archistyle.ru/blog/otdelka_fasada_gazobetonnogo_doma.

Что такое газобетон и зачем его защищать?

Газобетон — это один из видов ячеистых бетонов, который относится к категории искусственного камня. Благодаря своим особенностям дома из газобетонных блоков требуют обязательной отделки фасада, что связано как с функциональными, так и с эстетическими задачами. Специфика материала накладывает требования на выбор облицовочных материалов, технологию монтажа и даже на сезон, в который эти работы выполняются.

Основные свойства и преимущества газобетона

Газобетонные блоки, также называемые газосиликатными, пользуются огромной популярностью в строительстве жилых домов. Они изготавливаются с использованием цемента и газообразователя, который в процессе вспенивания формирует внутри материала поры. Эти поры делают газобетон лёгким, прочным и энергосберегающим.

Вот ключевые преимущества газобетона:

Отличная теплоизоляция.

Прочность на сжатие.

Лёгкий вес.

Звукоизоляция.

Воздушные поры внутри блоков обеспечивают высокую термоизоляцию, так как неподвижный воздух внутри материала минимизирует теплопотери. Однако для достижения оптимального баланса между прочностью и энергоэффективностью важно правильно выбрать марку газобетона.

Когда лучше заниматься отделкой дома?

Идеальное время для наружной отделки дома из газобетона — спустя год после завершения строительства. Это связано с естественной усадкой здания, которая может составлять до 2 см. Если начать отделочные работы раньше, возможно появление трещин на облицовке.

Тем не менее, если годовой срок ожидания недопустим, можно рассмотреть установку вентилируемого фасада. Этот метод предполагает монтаж отделки на обрешётку, что позволяет стенам "дышать" и предотвращает накопление влаги. Для такого типа фасадов подойдут материалы, такие как термопанели, клинкерная плитка или сайдинг.



Важно помнить, что наружная облицовка должна выполняться только после завершения внутренних работ, таких как оштукатуривание стен или устройство наливных полов. Это позволит влаге, содержащейся в газобетонных блоках, свободно выйти наружу.

Межсезонье считается неблагоприятным временем для наружных работ, поскольку в этот период из-за высокой влажности материал плохо высыхает, что снижает его паропроницаемость. Лучший сезон для облицовки — лето, когда солнечная погода способствует быстрому высыханию фасада и обеспечивает качественное выполнение работ.



Правильный подход к выбору материалов и соблюдение технологии монтажа помогут сохранить дом тёплым, прочным и визуально привлекательным на долгие годы.