Аэродромное оборудование: что это такое и ассортимент
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэродромное оборудование - это широкий спектр технических средств, предназначенных для обеспечения безопасной и эффективной работы аэродрома. Оно включает в себя все, что необходимо для:
Взлета и посадки самолетов:
• Системы освещения взлетно-посадочной полосы: огни, светосигнальные устройства, системы управления освещением.
• Радиолокационные системы: для контроля за воздушным движением.
• Системы посадки и навигации: радиомаяки, VOR/DME, ILS, GPS-системы.
• Пожарная техника: пожарные машины, оборудование для тушения пожаров.
• Аэродромные транспортные средства: буксировщики самолетов, грузовые автомобили, трапы, аэромобили.
Обеспечения наземного обслуживания:
• Электропитающие системы: выпрямители, преобразователи, электростанции.
• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: для комфортных условий в терминалах и самолетах.
• Системы водоснабжения и канализации: для обеспечения питьевой воды и санитарных условий.
• Системы связи: радиостанции, телефонные станции, системы диспетчерской связи.
• Системы видеонаблюдения и безопасности: камеры, системы контроля доступа, сигнализация.
Поддержки технического состояния:
• Оборудование для обслуживания самолетов: инструменты, приспособления, оборудование для ремонта.
• Склады для хранения запчастей и материалов: для обеспечения бесперебойной работы аэродрома.
• Системы технического обслуживания: программное обеспечение для планирования и управления техническим обслуживанием.
Ассортимент аэродромного оборудования:
Ассортимент аэродромного оборудования широк и зависит от типа и размера аэродрома, а также от уровня оснащения. В основном можно выделить следующие категории:
• Электротехническое оборудование: выпрямители, преобразователи, электростанции, системы освещения, электрощиты.
• Радиотехническое оборудование: радиолокационные системы, радиомаяки, системы связи, системы посадки и навигации.
• Транспортное оборудование: аэромобили, грузовые автомобили, буксировщики, трапы.
• Оборудование для обслуживания самолетов: инструменты, приспособления, оборудование для ремонта.
• Системы безопасности: системы видеонаблюдения, контроля доступа, сигнализации.
Компания "Базис Аэро" предлагает широкий ассортимент аэродромного оборудования, соответствующего современным требованиям безопасности и эффективности.
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