Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2024
Сейчас 09:51
84,95|93,04|66,91
Сахалинские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей всероссийских соревнований
16:47, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Аэродромное оборудование: что это такое и ассортимент

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэродромное оборудование - это широкий спектр технических средств, предназначенных для обеспечения безопасной и эффективной работы аэродрома. Оно включает в себя все, что необходимо для:

Взлета и посадки самолетов:

• Системы освещения взлетно-посадочной полосы: огни, светосигнальные устройства, системы управления освещением.

• Радиолокационные системы: для контроля за воздушным движением.

• Системы посадки и навигации: радиомаяки, VOR/DME, ILS, GPS-системы.

• Пожарная техника: пожарные машины, оборудование для тушения пожаров.

• Аэродромные транспортные средства: буксировщики самолетов, грузовые автомобили, трапы, аэромобили.

Обеспечения наземного обслуживания:

• Электропитающие системы: выпрямители, преобразователи, электростанции.

• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: для комфортных условий в терминалах и самолетах.

• Системы водоснабжения и канализации: для обеспечения питьевой воды и санитарных условий.

• Системы связи: радиостанции, телефонные станции, системы диспетчерской связи.

• Системы видеонаблюдения и безопасности: камеры, системы контроля доступа, сигнализация.

Поддержки технического состояния:

• Оборудование для обслуживания самолетов: инструменты, приспособления, оборудование для ремонта.

• Склады для хранения запчастей и материалов: для обеспечения бесперебойной работы аэродрома.

• Системы технического обслуживания: программное обеспечение для планирования и управления техническим обслуживанием.

Ассортимент аэродромного оборудования:

Ассортимент аэродромного оборудования широк и зависит от типа и размера аэродрома, а также от уровня оснащения. В основном можно выделить следующие категории:

• Электротехническое оборудование: выпрямители, преобразователи, электростанции, системы освещения, электрощиты.

• Радиотехническое оборудование: радиолокационные системы, радиомаяки, системы связи, системы посадки и навигации.

• Транспортное оборудование: аэромобили, грузовые автомобили, буксировщики, трапы.

• Оборудование для обслуживания самолетов: инструменты, приспособления, оборудование для ремонта.

• Системы безопасности: системы видеонаблюдения, контроля доступа, сигнализации.

Компания "Базис Аэро" предлагает широкий ассортимент аэродромного оборудования, соответствующего современным требованиям безопасности и эффективности.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?