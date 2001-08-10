Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вам нужен переводчик? Давайте разберемся, где его можно найти! На основе информации из статьи про все способы перевода текста мы составили список сайтов и ресурсов, на которых вы можете найти подходящего специалиста.

Сайты, специализирующиеся на поиске переводчиков

tranzilla.ru

Здесь можно бесплатно разместить заказ на перевод по конкретным критериям. Есть возможность связаться напрямую с фрилансером. На сайте работает система верификации данных, позволяющая формировать базу переводчиков с хорошей квалификацией. Благодаря удобной системе рейтингов и фильтров вы быстро подберете необходимого специалиста.

На бирже tranzilla.ru заказчик может отыскать фрилансера по нужному вам типу перевода. В заказе надо выбрать данные о себе и указать диапазон цен. Вы также можете выбирать разных переводчиков или только тех, которым присвоен статус PRO, то есть, профессионалов.

perevodchik.me

На бирже можно отыскать нужных вам специалистов. В первую очередь ресурс отличается тем, что здесь вы найдете переводчика только по базе, но опубликовать заказы не сможете. Здесь можно самостоятельно настраивать фильтры и использовать систему поиска.

В начале выбирают подкаталог — письменный переводчик, устный переводчик, аудиовизуальный переводчик или редактор, потом указывают языковую пару, тематику и другие данные заказа. Система отбирает нужных исполнителей, с которыми далее у вас будет возможность выйти на связь напрямую.

Сайт perevodchik.me предоставляет мастеров перевода по их квалификации по договору.

Кстати! Если вы не хотите самостоятельно искать переводчика, можете зайти в раздел «Подбор переводчика», сообщить подробные детали о заказе и ждать ответа от службы поддержки. Она сделает всю работу по подбору за вас!

vakvak.ru

Есть и другой бесплатный проект, позволяющий подбирать переводчика, и это vakvak.ru. Но на этом сервисе, наоборот, вы сможете только опубликовать заказ и ожидать заявок от фрилансеров. На этой простой в использовании бирже находится доска объявлений, на которой размещают заказы на перевод. Здесь переводчик и заказчик могут самостоятельно договориться о сотрудничестве без помощи биржи: чаще всего в объявлении заказчики пишут свой контакт.

Smartсat

Следует обратить внимание на сервис Smartсat. На нем можно искать специалиста, заказывать проект, следить за ходом выполнения заказа и оплачивать перевод — в одном и том же месте. Переводчики имеют возможность пользоваться Smartсat, чтобы искать и получать заказы от прямых заказчиков и агентств. Монетизация платформы происходит через комиссии, которая взимается в процессе найма фрилансеров и оплаты их труда через встроенный «маркетплейс».

Perevod01.ru

Perevod01.ru — другая биржа, которая специализируется на поиске переводчиков. На ней можно найти фрилансера по языковой паре и специализации. Здесь также можно разместить проект, который будет отправлен всем переводчикам, попадающим под ваши критерии.

Универсальные биржи фриланса

Есть биржи, которые универсальны по специализации. На них работают переводчики, копирайтеры, программисты, дизайнеры и тому подобное. Вид услуг можно найти с помощью специальных фильтров.

Можете попробовать найти переводчиков на следующих сайтах:

FL.ru;

Freelance.ru;

Freelancejob.ru.

На этих биржах вы можете как сами искать исполнителей, так и размещать объявления.

Telegram-каналы

Кстати, искать переводчиков можно и в специализирующихся на поиске переводчиков Telegram-каналах типа "Лингвохантер", "Я — переводчик" или "Вакансии для переводчиков". Отдельно хотелось бы выделить телеграм-канал "П - переводчик / работа, вакансии для переводчиков", потому что там размещение ваших заказов бесплатное.

Здесь все просто: связываетесь с администратором Telegram-канала и просите разместить в нем свою вакансию. Обычно в каналах живая аудитория, поэтому первые отклики должны поступить быстро.

Как итог

Ресурсов для самостоятельного поисков переводчиков много (мы перечислили далеко не все, только популярные). Вся проблема в том, что на биржах могут быть как действительно хорошие специалисты, так и безответственные переводчики, которые срывают дедлайны, не выходит на связь и так далее. Поэтому придется потратить время, чтобы найти того самого! Если у вас времени нет, легче обратиться в бюро переводов. Там менеджеры все сделают за вас: подберут опытного специалиста, проконтролируют сроки и качество.