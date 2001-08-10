16:46, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Ресурсы для поиска переводчиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вам нужен переводчик? Давайте разберемся, где его можно найти! На основе информации из статьи про все способы перевода текста мы составили список сайтов и ресурсов, на которых вы можете найти подходящего специалиста.
Сайты, специализирующиеся на поиске переводчиков
tranzilla.ru
Здесь можно бесплатно разместить заказ на перевод по конкретным критериям. Есть возможность связаться напрямую с фрилансером. На сайте работает система верификации данных, позволяющая формировать базу переводчиков с хорошей квалификацией. Благодаря удобной системе рейтингов и фильтров вы быстро подберете необходимого специалиста.
На бирже tranzilla.ru заказчик может отыскать фрилансера по нужному вам типу перевода. В заказе надо выбрать данные о себе и указать диапазон цен. Вы также можете выбирать разных переводчиков или только тех, которым присвоен статус PRO, то есть, профессионалов.
perevodchik.me
На бирже можно отыскать нужных вам специалистов. В первую очередь ресурс отличается тем, что здесь вы найдете переводчика только по базе, но опубликовать заказы не сможете. Здесь можно самостоятельно настраивать фильтры и использовать систему поиска.
В начале выбирают подкаталог — письменный переводчик, устный переводчик, аудиовизуальный переводчик или редактор, потом указывают языковую пару, тематику и другие данные заказа. Система отбирает нужных исполнителей, с которыми далее у вас будет возможность выйти на связь напрямую.
Сайт perevodchik.me предоставляет мастеров перевода по их квалификации по договору.
Кстати! Если вы не хотите самостоятельно искать переводчика, можете зайти в раздел «Подбор переводчика», сообщить подробные детали о заказе и ждать ответа от службы поддержки. Она сделает всю работу по подбору за вас!
vakvak.ru
Есть и другой бесплатный проект, позволяющий подбирать переводчика, и это vakvak.ru. Но на этом сервисе, наоборот, вы сможете только опубликовать заказ и ожидать заявок от фрилансеров. На этой простой в использовании бирже находится доска объявлений, на которой размещают заказы на перевод. Здесь переводчик и заказчик могут самостоятельно договориться о сотрудничестве без помощи биржи: чаще всего в объявлении заказчики пишут свой контакт.
Smartсat
Следует обратить внимание на сервис Smartсat. На нем можно искать специалиста, заказывать проект, следить за ходом выполнения заказа и оплачивать перевод — в одном и том же месте. Переводчики имеют возможность пользоваться Smartсat, чтобы искать и получать заказы от прямых заказчиков и агентств. Монетизация платформы происходит через комиссии, которая взимается в процессе найма фрилансеров и оплаты их труда через встроенный «маркетплейс».
Perevod01.ru
Perevod01.ru — другая биржа, которая специализируется на поиске переводчиков. На ней можно найти фрилансера по языковой паре и специализации. Здесь также можно разместить проект, который будет отправлен всем переводчикам, попадающим под ваши критерии.
Универсальные биржи фриланса
Есть биржи, которые универсальны по специализации. На них работают переводчики, копирайтеры, программисты, дизайнеры и тому подобное. Вид услуг можно найти с помощью специальных фильтров.
Можете попробовать найти переводчиков на следующих сайтах:
- FL.ru;
- Freelance.ru;
- Freelancejob.ru.
На этих биржах вы можете как сами искать исполнителей, так и размещать объявления.
Telegram-каналы
Кстати, искать переводчиков можно и в специализирующихся на поиске переводчиков Telegram-каналах типа "Лингвохантер", "Я — переводчик" или "Вакансии для переводчиков". Отдельно хотелось бы выделить телеграм-канал "П - переводчик / работа, вакансии для переводчиков", потому что там размещение ваших заказов бесплатное.
Здесь все просто: связываетесь с администратором Telegram-канала и просите разместить в нем свою вакансию. Обычно в каналах живая аудитория, поэтому первые отклики должны поступить быстро.
Как итог
Ресурсов для самостоятельного поисков переводчиков много (мы перечислили далеко не все, только популярные). Вся проблема в том, что на биржах могут быть как действительно хорошие специалисты, так и безответственные переводчики, которые срывают дедлайны, не выходит на связь и так далее. Поэтому придется потратить время, чтобы найти того самого! Если у вас времени нет, легче обратиться в бюро переводов. Там менеджеры все сделают за вас: подберут опытного специалиста, проконтролируют сроки и качество.
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