Как вести лекции в университете – полезные советы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чаще всего впервые о том, как вести лекции в университете, приходится задумываться уже в период обучения в аспирантуре. Те, кто решил посвятить свою жизнь научной и преподавательской деятельности, получают необходимые знания и навыки во время обучения в вузе. Аспиранты в обязательном порядке проходят педагогическую практику – в это время они ведут занятия у студентов. И для того чтобы этот период прошел более комфортно и с максимально высокими результатами, мы составили подборку полезных рекомендаций:
- Структурируйте материал таким образом, чтобы план был понятен слушателям. Основные положения лекции можно записать на доске или несколько раз повторить, уточнив, что эта информация для записи в тетрадях. Причем особенно важно сделать темп речи таким, чтобы студенты не испытывали трудностей при конспектировании и успевали за вашими словами
- Важно найти подход к каждому студенту. При этом не следует выделять кого-то и сосредотачивать внимание на определенных учащихся. Однако иметь контакт с ответственными и заинтересованными очень полезно. В будущем вы сможете стать для них научным руководителем или уже сейчас поспособствуете развитию их академического потенциала. К примеру, у аспирантов часто накапливается масса полезных для студентов материалов, куча практических рекомендаций, а иногда даже есть доступ к вузовской системе выявления заимствований. Что касается последнего, то большинство учащихся не прочь проверить работу в антиплагиат вуз бесплатно. Иногда такой подход помогает наладить коммуникацию. А для тех, кто ищет другой способ получения отчета всегда есть сервис Антиплагиат-вуз.рф. Благодаря ему не придется просить сторонней помощи, чтобы выяснить показатели своей работы. А при необходимости можно еще и увеличить оригинальность текста прямо на сайте
- Найдите деталь, которая способна заинтересовать учащихся. Для завладения вниманием слушателей нужно понять их мотивацию и отыскать тот рычаг, который способен повлиять на них. Начните лекцию с описания той или иной проблемы/ситуации/вопроса, который актуален для них и намекните, что из лекции они смогут извлечь практическую пользу
- Используйте различные приемы ораторского искусства, чтобы создать ассоциации у слушателей, привлечь их внимание и помочь им запомнить учебный материал. Это могут быть яркие запоминающиеся образы, популярные цитаты, отсылки к фильмам/песням/книгам или даже анекдоты. Главное, чтобы все это было «в тему» и позволяло упростить процесс запоминания информации студентами
- Работайте над собственным образом. Внешний вид, манера речи, особенности общения – все это создает то или иное впечатление. Преподаватель может вызывать ужас и панику или благоговейный трепет и восхищение, он может стать практически другом, мастером, кумиром и принимать самые разные роли. Нужно выбрать тот вариант, который позволит наладить контакт со студентами и при этом поспособствует оттачиванию собственного мастерства преподавания
Итак, сегодня мы рассмотрели вопрос о том, как вести лекции в университете. Для этого мы представили несколько полезных рекомендаций, благодаря которым процесс ведения лекция станет еще более эффективным и при этом максимально комфортным.
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