Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобили итальянских производителей славятся качеством, комфортабельностью и дизайном. Их ценят автолюбители по всему миру. Но Maserati — это легенда, воплощение роскоши и элегантности. На узких улочках Европы или на оживленных трассах мегаполисов, он не останется незамеченным. Модели «Мазерати» одни из самых востребованных автомобилей класса люкс на современном рынке. И на это есть причины.

Благородство и изысканный вкус

Компания была основана в 1914 года в Болонье, Италия, братьями Мазерати. С тех пор бренд претерпевал множество изменений, но одно оставалось неизменным — отменное качество и «тихая» благородная роскошь производимых авто. Maserati стал одним из ведущих мировых производителей автомобилей класса люкс. Компания выпускает высококлассные спортивные автомобили и грантуреры, которые отличаются превосходными техническими характеристиками и стилем.

В дизайне моделей нет вычурных кричащих элементов, но благодаря фирменному логотипу в виде трезубца автомобили мгновенно узнаваемы. Эта визитная карточка говорит громче хромированных обвесов и нанотехнологичной «начинки».

Модели Maserati

Модельный ряд Maserati включает несколько авто, таких как седаны:

Ghibli;

GranTurismo;

Quattroporte.

А также первый в линейке внедорожник Levante, названный в честь сильного, мощного средиземноморского ветра. Укротить стихию могут позволить себе лишь клиенты прославленного итальянского концерна.

Каждый автомобиль «Мазерати» создан с точностью и вниманием к деталям, предлагая водителям уникальные ощущения на дороге. Всё, от мощного двигателя до уютного кожаного салона предназначено для того, чтобы дарить комфорт, безопасность и полное удовлетворение от вождения.

Сервис Maserati

В дополнение к впечатляющим автомобилям, компания предлагает широкий спектр услуг, таких как индивидуальные настройки интерьера и экстерьера своих автомобилей, а также расширенную гарантию. Такая приверженность качеству гарантирует, что клиенты смогут наслаждаться своим авто долгие годы, не беспокоясь о надежности или проблемах с производительностью.

Maserati для тех, кто ищет роскошный автомобиль с характером, стилем и мощью под капотом. Это продукт действительно выдающегося итальянского автопроизводителя, который продолжает впечатлять водителей по всему миру с каждой новой выпущенной моделью.