Бизнес-план открытие магазина детской одежды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комфортная детская одежда не отстает по стоимости от взрослых вещей. Даже несмотря на экономические кризисы, родители не перестают покупать яркие детские товары.

При планировании открытия магазина детской одежды необходимо тщательно изучить рынок. Начинающий предприниматель должен руководствоваться готовым бизнес-планом, в котором произведены экономические расчеты, выполнен анализ рынка и другие детали.

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Ассортимент товаров.

Детская и подростковая одежда – это товар, спрос на который будет актуален в любое время. Товары для детей распределяются на возрастные категории (новорожденные и грудные, дошкольники, подростки).

Вкладывая средства бизнес, можно открыть большой магазин, в котором будут размещены изделия для всех категорий. Чтобы увеличить спрос на ассортимент, необходимо заранее разработать концепцию. Поэтому для удобства покупателей нужно подготовить специальные секции, где будут размещены товары.

Представлено немало специализированных магазинов, которые реализуют изделия для детей возрастных категорий от 0 до 14 лет. Поэтому при выборе ассортимента следует учесть несколько факторов:

Одежда, которая шьется для новорожденных или грудных, должна быть качественной. Покупая продукцию в магазине, клиенты в первую очередь обращают внимание на пошив, материал, свойства ткани. Если одежда выполнена из синтетического материала, тогда спрос на такую продукцию будет минимальным.

Школьники, при выборе одежды руководствуются дизайном. Поэтому многие производители учитывают последние тенденции и шьют изделия, которые пользуются спросом среди подростков. Родители прекрасно осознают то, что насколько переменчивы вкусы детей. Для своего магазина нужно подбирать такой ассортимент, который придет по вкусу школьнику (старшекласснику).

Для реализации товара в магазине можно завести школьную форму. Некоторые родители предпочитают покупать блузы, юбки или брюки.

При позиционировании магазина детской одежды следует делать упор на стоимость товара. Низкая цена и хорошее качество всегда привлечет новых клиентов.

При планировании открытия магазина для детей, необходимо найти поставщиков и производителей. На просторах интернета есть множество сайтов, где представлено огромное количество детской одежды. Закупки можно делать на китайских платформах по весьма выгодным ценам.

Определившись с потребностями будущих клиентов, следует подумать о том, чем привлечь и каким способом удержать своих постоянных покупателей.

Инвестиционный план

Общая сумма вложений составляет 2 500 000 рублей. Инвестиционный план затрат тщательно рассмотрен в расчёте ниже. Приводим наименования работ, услуг или товаров и оценочная стоимость за них.

Регистрация «ООО», открытие р/с — 30 000 р.

Обеспечительный взнос по договору аренды — 160 000 р.

Страховка продукции, помещения, оборудования — 40 000 р.

Ремонтные работы — 150 000 р.

Вывеска для магазина — 40 000 р.

Баннер для размещения на фасаде торговой точки — 20 000 р.

Приобретение оборудования — 350 000 р.

Витрины — 60 000 р.

Вешала — 120 000 р.

Стеллажи — 48 000 р.

Манекены детские — 40 000 р.

Зеркала — 32 000 р.

Мягкая мебель — 50 000 р.

Приобретение техники — 120 000 р.

Кассовый аппарат — 40 000 р.

Компьютер и сканер штрих-кодов — 30 000 р.

Антикражная система — 50 000 р.

Первоначальная закупка изделий — 1 500 000 р.

Расходы на рекламу — 90 000 р.

Наружная реклама — 60 000 р.

Видеоролик на радио внутри ТЦ — 21 000 р.

Печать листовок с промо-кодами — 9 000 р.

Общая сумма: 2 500 000 рублей.

Производственный план

Рассматривается бизнес-план открытия магазина детской одежды площадью 80 кв.м в одном из центральных торговых центров. Значительная часть объекта предусмотрена для светодиодной вывески (для привлечения клиентов и витрины с манекенами).

Среди вариантов для хранения товара можно использовать склад, площадью до 7-8 кв.м. Часть одежды можно разместить в самом магазине. Для распределения продукции можно использовать подтоварники витрин и стеллажи. Для кассового узла и зоны для новой коллекции можно выделить место недалеко от центрального входа.

Оборудование

В качестве торгового оборудования в магазине детской одежды используются эконом панели, навесные полки, витрины и пластиковые подставки. При выборе агрегата следует обратить внимание на конструкцию, у которой нет острых углов и других, опасных для малышей деталей.

Благодаря компактным размерам, современные изделия для размещения вещей, позволят сэкономить торговую площадь. Кроме оборудования потребуется приобрести кассовый аппарат, соответствующий требованиям 54ФЗ, компьютер, камеру наблюдения, и сканер штрих-кодов. Эти предметы ускорят процесс обслуживания клиентов.

Режим работы магазина

График работы магазина необходимо сделать максимально комфортным для покупателей. Многочисленные торговые точки работают с 10:00 до 22:00. В условиях пандемии режим работы магазина определяет собственник.

Торговый процесс

План по выполнению производственного процесса выглядит следующим образом:

Транспортная компания осуществляет доставку продукции до самого магазина.

Товар размещается на складе под руководством консультанта.

Продавец получает информацию о количестве продукции и стоимости. Чтобы осуществить контроль над закупкой, используется система 1С.

После получения товара, продавец размещает изделия по секциям. Для этого используются специальные стеллажи.

После приобретения определенной вещи покупатель направляется на стойку кассовой зоны.

Продавец-консультант сканирует штрих-код товара и выдает кассовый чек.

Себестоимость продукции и постоянные расходы

Перед тем как открыть свой бизнес, для начала оформляется договор с основными поставщиками, а также выполняется анализ планируемой доли продаж:

Отечественные производители детской одежды и аксессуаров – 60%.

Изделия, доставленные в страну из Китая или Турции – 40%.

Накрутка на детскую одежду составляет 150%. Средняя наценка товара – примерно до 163%.

Окупаемость при вложениях от 650 000 рублей до 2 млн рублей составляет порядка 2 лет. Этот показатель определяется тем, что за последнее время многие покупатели заказывают одежду через онлайн-магазины.

Анализ расходов торговой точки осуществляется по двум категориям – заработанная плата персонала (ФОТ 140 000 рублей + налог), плата за аренду помещения (от 80 000 до 110 000 рублей). Налог на прибыль зависит от объема продаж. Остальная часть денежных средств уходит на обслуживание кассового аппарата, бухгалтерской услуги и платежей за связь. Сумма составляет до 20000 рублей.

Расходы

Текущие расходы торговой точки:

Заработанная плата сотрудников магазина определяется в зависимости от региона. Средняя заработная плата составляет 25 000 рублей.

Стоимость аренды за помещение – варьируется от 80 000 до 110 000 рублей (ежемесячно).

Затраты на интернет, кассовый аппарат и прочие услуги – до 20 000 рублей в месяц.

Налоги и социальные взносы не учитываются – от 70 000 до 80 000 рублей.

Маркетинговый план

Магазины, работающие на рынке детских товаров, сталкиваются со множеством проблем. Это связано с неправильной коммуникацией с клиентами. Сегодня завоевать покупателей на рынке сложно из-за высокой конкуренции. Поэтому маркетинговая кампания очень важна для увеличения спроса и объема продаж.

Чтобы привлечь покупателей детской одежды, следует ознакомить клиента с ассортиментом, развесить наружную рекламу, указать правильное месторасположение торговой точки, установить приемлемую ценовую категорию. Перед открытием бизнеса, необходимо выполнить несколько действий:

Раздать листовки недалеко от торговой точки, где будет реализована одежда для детей. В ней должна содержаться полезная информация о магазине. Для привлечения клиентов можно указать стоимость новой коллекции по акции, наличие промо-кодов и др.

Подобрать яркую вывеску. Наружная реклама играет значительную роль в бизнесе. С ее помощью можно повысить узнаваемость магазина детской одежды. Правильный образ останется в памяти у человека, который не пройдет мимо торговой точки и заглянет для приобретения товара.

Продвигать магазин в социальных сетях (Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, Телеграм). Современные люди имеют странички в соц сетях. Поэтому многие тщательно изучают товар на просторах интернета. При виде интересных вещей или акций, покупатели направляются в магазин за приобретением понравившегося товара.

Разработать систему бонусов и скидок. Многие магазины предлагают покупателям гибкие скидки и поощрения, которые позволяют «накапливать» баллы при покупках. После получения бонусов можно рассчитаться в магазине, получив понравившийся продукт.

В первый день открытия магазина желательно предложить покупателям акции.

Конкуренция и месторасположение

При выборе площади для магазина детской одежды, необходимо обратить внимание на посещаемость. Если вблизи располагаются детские сады, школьные заведения, продуктовые гипермаркеты, тогда можно брать в аренду помещение, площадью от 50 до 80 кв.м. Заключить соглашение на аренду помещения рекомендовано сроком до 11 месяцев. Открыв магазин в большом торговом центре, можно значительно повысить узнаваемость продукции.

Конкуренция среди магазинов большая. Объект по продажам детской одежды добьется успеха в том случае, если правильно подобрано месторасположение. При этом придется установить приемлемую ценовую категорию и подобрать товар высокого качества. Кроме этого, необходимо найти как можно больше торговых точек в определенном районе и тщательно изучить количество товаров, которые быстро раскупаются.

Ассортимент и цены

Если магазин одежды специализируется для детей всех возрастных категорий, то это позволит покупателям подобрать оптимальный вариант. Стоимость представленной продукции фиксируется на среднерыночном уровне. В ассортименте детской одежды возрастом от 0 до 14 лет можно найти следующие изделия:

шапки;

конверты;

распашонки;

пижама;

белье;

колготки;

носки;

аксессуары;

обувь;

рюкзаки для садика и школы;

игрушки и др.

Планируемый объем продаж

Если средний чек, который выдается в торговом пункте до 1000 рублей, то ежедневная выручка составляет до 40 000 рублей. При проведении анализа, ежемесячный объем продаж равен 1 000 000 руб. Спрос на детскую одежду падает летом. Прибыль фиксируется в конце августа до начала марта.

Swot анализ

Этот метод в маркетинге является одним из важных для определения стратегии компании. После проведения исследований можно выявить сильные и слабые стороны магазина. При помощи Swot анализа диагностируются внутренние проблемы, которые называют управленческим обследованием.

К сильным сторонам относят:

Другие объекты, которые реализуют детскую одежду в пешей доступности.

Некомпетентный персонал.

Отсутствие постоянных клиентов.

К слабым сторонам относят:

Профессиональный опыт предпринимателей.

Найм работников со стажем.

Удачное месторасположение.

Продуманную концепцию.

Каждый предприниматель сталкивается с трудностями, связанные с поиском клиентов. Для решения проблемы следует воспользоваться привлекательной наружной рекламой.

Рекламная стратегия

Современные маркетинговые возможности позволяют в увеличении объема продаж с использованием правильных инструментов. Чтобы поднять узнаваемость магазина детской одежды, необходимо предпринять некоторые меры:

оформить яркую светодиодную вывеску;

использовать оригинальные витрины с манекенами;

раздать листовки, на которых указаны промо-акции и скидки;

записать видео-ролик;

разместить баннер на фасаде.

Организационный план

В первые месяцы работы следует набрать штат в количестве от 5 до 10 профессиональных сотрудников. За обслуживание клиентов будут отвечать консультанты и кассиры. Если магазин открыт на территории торгового центра, тогда не потребуется нанимать уборщицу. За выполнением работы консультантов будет следить менеджер.

Для достижения успехов в данной отрасли придется также нанять директора, который будет отвечать за вопросы, касающиеся бизнеса. Для инвентаризации придется обратиться к бухгалтеру. Не менее важную роль играет маркетолог, который занимается продвижением магазина детской одежды.

Регистрация бизнеса и налогообложение

Для ведения бизнеса потребуется зарегистрировать магазин «ООО». Чтобы упростить процесс, можно обратиться к регистратору. Стоимость услуги составляет до 13 000 рублей. Работник отвечает за получение адреса, оформление необходимых бумаг и соблюдение других формальностей.

Торговые точки используют основную систему налогообложения. Если площадь магазина составляет 10-20 кв.м., тогда можно выбрать ЕНВД. Если площадь объекта более 50 кв.м., тогда предприниматели оформляют УСН 6%. Расходы взимаются со страховых взносов ИП. Оптимальный вариант для владельца магазина детской одежды – это статус индивидуального предпринимателя.

Штат сотрудников

В условиях пандемии предприниматели сокращают штат сотрудников. Для обслуживания клиента можно нанять 2 консультантов, 1 менеджера и бухгалтера.

Финансовый план

Инвестиционная затрата проекта составляет 2 500 000 рублей. К ежемесячным расходам владельца магазина детской одежды можно отнести материальные затраты (50%). Это касается приобретения продукции с последующей перепродажей. Кроме этого, предпринимателю потребуется приобрести оборудование, сделать ремонт, выдать заработанную плату персоналу и прочее.

Предпосылки

Рассчитать окупаемость проекта возможно следующим образом:

налог на прибыль – 15%;

ежегодная инфляция – 10%;

отчисления от фонда труда – 34,2%.

Финансирование проекта

Чтобы осуществить проект, понадобятся вложения до 2 500 000 рулей. Из них собственные средства составляют до 650 000 рублей. Предприниматель может вынести из банка 1,4 млн рублей под залог квартиры сроком до10 лет.

Показатели окупаемости товара

По итогам производственных расчетов определяется эффективность проекта с помощью следующих показателей:

NPV — 9 322 рублей;

— 9 322 рублей; срок окупаемости — 49 месяцев;

— 49 месяцев; IRR — 61% годовых.

Анализ рисков

Для обеспечения дальнейшей деятельности проекта оцениваются внешние и внутренние риски. К первому варианту относят организационный процесс, а ко второму эффективность управления.

Выводы

Чтобы повысить спрос на продукцию и узнаваемость магазина, необходимо регулярно обучать персонал, консультировать потенциальных клиентов, предлагать ассортимент и приемлемую ценовую категорию. Повышенная квалификация минимизирует снижение продаж и убытки.

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