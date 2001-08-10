Обзор программы AutoCAD

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Программа AutoCAD – незаменимый инструмент для архитекторов, проектировщиков, специалистов в области машиностроения и т.д. Эта программа была создана в 1982 году российскими разработчиками, программа постоянно совершенствуется, добавляются новые возможности.

Основные сведения о программе

Вначале AutoCAD представляла собой электронный кульман, чертежи можно было создавать на персональном компьютере, специалисты могли оперировать с прямыми, окружностями и дугами, создавать с помощью этих элементов более сложные объекты. Процесс проектирования напоминал нанесение элементов карандашом на бумагу, однако даже первые версии программы позволяли значительно ускорить работу над проектом и снизить риски ошибок и погрешностей.

Сейчас AutoCAD оснащается функцией «полилиния», это позволяет быстро создавать сложные элементы. Кроме того, помимо 2D-проектирования пользователям стала доступна работа и в 3D-формате. AutoCAD используется в следующих областях:

архитектурное проектирование;

строительство;

машиностроение;

электротехника.

Кроме того, возможности AutoCAD позволяют успешно применять ПО в дизайне, геодезии и прочих областях. Программа поддерживает 18 языков, что делает возможным использование ПО при работе над международными проектами.

Локализация ПО

Изначально AutoCAD разрабатывался для персональных компьютеров и поддерживал 32-х и 64-х разрядные системы Microsoft Windows. С 2013 года стали выпускаться версии, поддерживающие MAC OS. Кроме того, разработчики создали приложения для работы с Android, iPad и iPhone. Приложения имеют упрощенный интерфейс и оснащаются набором команд, позволяющих быстро взаимодействовать с объектами.

Лицензии AutoCAD

AutoCAD - платное программное обеспечение. Существуют следующие виды программ:

1. Ознакомительная. Этот вид ПО можно получить бесплатно, срок действия ограничен. Ознакомительная версия позволяет пользователям ознакомиться с возможностями программы, оценить интерфейс, определить необходимость установки ПО.

2. Коммерческая. Это основной продукт разработчика. Коммерческие версии могут иметь различные возможности, стоимость лицензии также зависит от количества копий.

3. Учебные. Этот вид также распространяется бесплатно. Учебные версии AutoCAD используют на курсах обучения САПР и в ВУЗах.

Основные возможности AutoCAD

При разработке любого проекта огромное значение имеют стандартные чертежи, поэтому 2D-проектирование является одной из важнейших функций AutoCAD. Программа позволяет автоматизировать процесс создания чертежей и оснащается следующими возможностями:

интеллектуальное нанесение размеров (при подведении курсора к элементу высвечивается размер, можно быстро вносить корректировки);

видовые экраны (эта функция удобна, когда приходится работать с большими чертежами, видовые экраны позволяют вывести на отдельный экран любые элементы общего чертежа);

пометочные облака (эта функция позволяет вносить и выделять правки, что необходимо, когда над одним проектом работает несколько проектировщиков);

слои (возможность выносить в отдельные слои элементы чертежа);

возможность создавать таблицы с данными и символами, в том числе, с привязкой к Microsoft Excel;

возможность создавать таблицы с данными и символами, в том числе, с привязкой к Microsoft Excel; связывание данных (можно одновременно вносить изменения во всю документацию, связанную с проектом);

поля (функция поля позволяет размещать пояснения и другую текстовую информацию и автоматически изменять ее, при изменении параметров чертежа);

наличие библиотек, откуда можно извлекать различные элементы и детали.

Современные проекты невозможно представить без 3D-моделирования. Программа AutoCAD позволяет моментально переводить 2D-чертежи в 3D-формат. С помощью встроенных функций можно быстро получать макеты как простых элементов, так и сложных объектов и выводить на печать на 3D-принтер.

Если подвести итоги, то можно утверждать, что программа AutoCAD – реальная необходимость при создании грамотных современных проектов. Благодаря тщательно продуманному функционалу сокращаются сроки работы над проектами, снижаются риски ошибок, появилась возможность быстро вносить нужные правки.