Что такое Биткоин? Как добывать, хранить, какие перспективы?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Биткоин (BTC) — платёжная сеть, которая использует единицу расчётов с аналогичным названием и особенный протокол передачи данных. Чтобы обеспечивать функционирование и защиту всей системы, использованы криптографические методы. При этом сведения о транзакциях между участниками находятся в открытом доступе.

Иными словами, это первая валюта децентрализованного типа, которая отличается от созданных до неё денежных единиц и систем платежей. Биткоин не привязывается к активам, государственным валютам, а стоимость монет регулируют спрос и предложение рынка.

Факторы, благодаря которым Bitcoin удалось стать настолько распространённым в мире:

• Децентрализованное действие.

• Высокая безопасность аккаунтов.

• Анонимные расчёты.

• Нет ограничений относительно числа транзакций за день.

• Доступность (территориально и с точки зрения удобства руководства кошельками).

• Широта опций заработка (добыча, торговля, инвестиции).

• Довольно постоянный, высокий курс.

• Отличные перспективы на рост.

История создания биткоина

Вопреки тому, что официальная история этой криптовалюты начата лишь в 2000-х, ряд экспертов считает, что такой прорыв стал реален только благодаря многим годам подготовительных работ. Попытки создания надёжной криптографической монеты предпринимали задолго до этого, и даже в разных государствах.

Однако настоящая история Bitcoin началась в 2008 г. с размещения в сети сообщения от имени Сатоши Накамото: он объявил о создании новой криптовалюты. Тут же был открыт официальный сайт новой цифровой монеты и клиент для её разработки. При этом личность создателя BTC и сегодня окутана тайной, так как Накамото исчез в апреле 2011 года.

Как добывают биткоины?

Можно сказать, что целью биткоина стало создание расчётного средства, позволяющего анонимно платить в сети без посредников. Объем ограничивается 21 млн монет (из-за периодического уменьшения награды за блок вдвое). Такое лимитированное предложение снимает риски обесценивания, чем Bitcoin в лучшую сторону отличается от обычной валюты, которую Центробанк может выпускать в неограниченном количестве.

Решением криптографических вопросов, добычей или, как его ещё называют, майнингом цифровой валюты занимаются миллионы пользователей. И ещё множество людей покупают биткоины, если мощность их компьютеров недостаточна для добычи. Сущность майнинга — в том, что устройства в разных местах нашей планеты занимаются решением задач, в итоге производятся новые цепочки информации. Процесс добычи не контролирует единый центр, такая распределенность даёт безопасность. При этом Bitcoin добывают не по одному, а целыми блоками.

На сегодня сложность майнинга такова, что пользоваться для добычи своим компьютером либо ноутбуком часто нерентабельно из-за небольшой вычислительной мощности и высокой стоимость электроэнергии. Таким образом, майнинг имеет смысл лишь до того момента, пока стоимость добываемых единиц выше, чем расходы на оборудование, энергию. Из-за того, что сложность добычи постоянно возрастает, курс подвергается определённым изменениям, а самые неэффективные средства майнинга исключаются из процесса. При этом стремительный рост курса биткоин способен сделать рентабельным возвращение таких нерезультативных устройств обратно в строй.

Вопреки тому, что клиентские коды с протоколами этой криптовалюты совершенно открыты, создание новых единиц – дорогостоящий процесс. Невозможно произвести большее число Bitcoin, чем запланировал автор данной технологии. Чтобы получать криптовалюту, требуются немалые инвестиции в оборудование, систему охлаждения, электрическую энергию. Как раз поэтому BTC нередко называют «цифровым золотом». Чем больше устройств занимаются добычей, тем выше степень защиты системы от угроз. Операторов, или попросту владельцев, называют «майнерами». Часто так же называют и устройство, используемое для производства биткоина.

Каждый из созданных блоков включает электронную (криптографическую) подпись, которая формируется на базе предшествующего блока. Так «пачки» могут соединяться друг с другом, оформляясь в цепочки блоков — блокчейны. Эти цепочки могут разделяться, в итоге подтверждается та из ветвей, над какой трудится большая часть добытчиков. Так проходит естественная регуляция.

Сложность вычислений в системе криптовалюты меняется после добычи новых 2016 блоков — она пересчитывается зависимо от среднего отрезка времени, за который произведены все блоки после последнего изменения сложности. При этом майнинг – это основа целостности и надёжной работы системы BTC (как и других криптовалют).

Где и как хранить Биткоин?

Вариантов хранения криптовалюты не очень много. Можно сказать, что они сводятся к следующим:

• Онлайн-сервисы.

• Собственный компьютер.

• Бумага.

Онлайн-кошельки, биржи, Bitcoin-карты – самые распространённые хранилища. Обычно юзеры не желают ломать голову и посредством таких сервисов открывают собственные счета для хранения и передачи монет. Плюс такого способа — скорость открытия баланса, лёгкость его использования. Достаточно регистрации, а о безопасности заботится сам сервис. Недостатком онлайн при этом также является безопасность. Сервис может прекратить существование из-за взлома либо по другой причине. И биткоины в вашем кошельке могут быть безвозмездно утрачены.

Вот почему не рекомендуется хранить крупные суммы в Bitcoin на любом из онлайн-сервисов.Собственный компьютер – более надёжный метод. Можно скачать кошелёк к себе на компьютер, и хранить средства у себя. Преимущество такого способа — надёжность, ведь вероятность взлома и кражи биткоинов очень незначительна. Вы самостоятельно управляете безопасностью кошелька, а при верном подходе к хранению забрать оттуда ничего нельзя. Минус — объем данных, которые все время должны будут обновляться через сеть.

Сохранить BTC можно даже на бумажном носителе. Существуют сервисы, где распечатывают бумажные кошельки. Преимущество — безопасность, ведь своровать BTC можно лишь попав в то место, где они хранятся. Недостаток — деньги из кошелька выводятся медленно, ведь вначале требуется перенос информации с бумаги на компьютер.

Если вы обладатель больших сумм, советуем воспользоваться отдельным компьютером, чтобы хранить ваши Bitcoin, а файл кошелька поместить на отдельную флешку. Платёж в BTC переводится за считанные минуты. Никакой банк не может замедлять транзакцию либо брать комиссию. Биткоин позволяет отправить и получить платёж практически бесплатно. В качестве комиссии берётся небольшая сумма, которая служит наградой майнерам, обрабатывающим ваш платёж.

Перспективы биткоина

При разработке новых, все более оперативных чипов станут применяться также инновационные технологии (оптроника, фотоника, квантовые вычисления т.д.). С экономической точки зрения можно сказать, что майнинг удобен в Исландии, где реально получить дешёвую энергию благодаря геотермальным ресурсам, а охлаждение вблизи полярного круга предоставлено самой природой.

Вероятно, всего через пару лет будут внедрены более экономичные разновидности добычи. Тогда гигантские фермы, которые пожирают энергию, отойдут в далёкое прошлое. Однако идея децентрализованных финансов завоевала доверие, они станут развиваться вне зависимости от того, как обеспечена их продуктивность.

Вопреки трудностям и рискам, сегодня биткоин — это самая популярная криптовалюта в мире, а её востребованность возрастает прямо-таки в геометрической прогрессии. Вместе с этим растёт и стоимость монеты и будет продолжать расти.

Источник: https://ruonion.club/