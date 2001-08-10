70-летний житель с Березняки лишился почти 800 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Так, 20 июля в дежурную часть ОП УМВД России по г. Южно-Сахалинску обратился 70-летний житель с Березняки. Он сообщил, что в период с 13 по 20 июля неизвестные лица обманным путём под предлогом получения медали и оформления социальных выплат, убедили заявителя обналичить в банке личные накопления и передать их курьеру.

Сумма ущерба составила 799 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, проводятся следственные действия.

Внимание!!! Полиция предупреждает:

Внимательно изучайте информацию о продавце или покупателе. Обращайте внимание на длительность размещения на платформе, количество отзывов и их характер.

Совершайте сделки исключительно в рамках функционала проверенных сайтов объявлений и интернет-магазинов. Избегайте переписки и обсуждения деталей сделки в сторонних мессенджерах, если это не предусмотрено правилами платформы.

Никогда не переходите по неизвестным ссылкам, присланным вам собеседником. Мошенники часто создают фишинговые сайты, имитирующие популярные платформы или службы доставки, чтобы похитить данные вашей банковской карты. Помните, что для оплаты или оформления доставки официальные сервисы не требуют ввода данных карты по внешним ссылкам.

Категорически запрещено передавать посторонним лицам полный номер банковской карты, срок ее действия, трехзначный код безопасности (CVV/CVC) на оборотной стороне, а также пароли из SMS-сообщений, приходящие для подтверждения операций. Эти данные – ключ к вашим денежным средствам.

По возможности используйте наложенный платеж, безопасные сделки с резервированием средств на платформе (если такая функция предусмотрена), или оплату наличными при получении товара после его осмотра.

Если цена на товар значительно ниже рыночной, это должно вызывать подозрения. Зачастую это уловка мошенников, чтобы привлечь внимание.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников:

Немедленно свяжитесь со своим банком для блокировки карты и отмены несанкционированных операций.

Сохраните всю имеющуюся информацию: скриншоты переписки, ссылки, номера телефонов, данные объявлений.

Как можно скорее обратитесь с заявлением в ближайшее отделение полиции или по телефону 102 (с мобильного).