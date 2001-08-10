Житель Анивы потерял 1,6 млн рублей из-за звонка о замене домофона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники ОМВД России «Анивский» расследуют факт мошенничества, в результате которого местный житель 1972 года рождения лишился своих личных сбережений на сумму 1 640 000 рублей.
Инцидент произошел 27 октября 2025 года. Заявитель сообщил, что ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что была в подъезде их жилого дома была произведена замена домофона. Для подключения нового оборудования злоумышленник под предлогом необходимости активации попросил продиктовать код из SMS-сообщения, отправленного на телефон потерпевшего, что тот и сделал.
В дальнейшем ему поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что от его имени была оформлена доверенность на распоряжение его имуществом и счетами. Для аннулирования заявки на доверенность необходимо перевести свои личные сбережения на безопасный счёт и после декларации своих денежных средств, заявителю выдадут их наличными. Действуя по указаниям звонивших, потерпевший установил приложение, которое предоставило мошенникам полный доступ к телефону. А также был получен доступ к приложению-мессенджеру через которое осуществлялась переписка и звонки. В результате были похищены 1640000 рублей, которые являлись личными накоплениями заявителя.
Следственным отделом ОМВД России «Анивский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется расследование.
Полиция информирует и призывает граждан проявлять бдительность:
* Никогда не сообщайте никому пароли из SMS-сообщений. Это конфиденциальная информация, предназначенная только для вас.
* Не устанавливайте неизвестные мобильные приложения, особенно по просьбе незнакомых лиц. Перед установкой убедитесь в надежности источника.
* Не предоставляйте доступ к электронным подписям и другим сервисам, позволяющим удаленно распоряжаться вашими счетами.
* Помните, что представители банков, госучреждений и силовых ведомств никогда не звонят через мессенджеры и не просят совершать действия, связанные с переводом денежных средств или предоставлением конфиденциальной информации.
* При возникновении любых сомнений немедленно связывайтесь с вашим банком по официальному номеру телефона, указанному на карте или в договоре, и обращайтесь в полицию по телефону 102.
* Предупредите своих близких, особенно пожилых родственников, об этих и других распространенных схемах мошенничества.
