Сахалинцы продолжают верить мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

39-летнему жителю Южно-Сахалинска мошенники позвонили под видом оператора сотовой связи. Заявителю пояснили, что необходимо продлить договор услуг связи. Для этого, якобы, необходимо назвать код, который придет в смс. Гражданин продиктовал ему цифры, после чего обнаружил, что его личный кабинет на портале «Государственные услуги» заблокирован.

Под аналогичным предлогом аферисты выудили персональные данные из 40-летней жительницы областного центра. Только в ее случае, для «продления договора услуг» требовалось сообщить свой номер СНИЛС и другие персональные данные. Гражданку не смутило, что оператор звонит ей через интернет-мессенджер. Она сообщила ей свои данные, после чего с ней прекратили разговор. Спустя время, также через мессенджер, ей поступил звонок уже с другого номера. Новая собеседница пояснила, что гражданка подверглась мошенничеству и для предотвращения последствий необходимо сообщить код из смс-сообщения. Гражданка снова сообщила конфиденциальное данные неизвестной. После этого ей поступил звонок уже от «представителя центрального банка», который попросил информацию о банках, клиентом которых была потерпевшая. Мужчина диктовал различные действия, которые необходимо сделать в приложении банков. После этого гражданин заявил, что в ближайшее время свяжутся сотрудники полиции и прекратил разговор. Через два дня гражданка поняла, что стала жертвой мошенников и сама обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Еще двое сахалинцев лишились сбережений, поверив в выгодные предложения по инвестированию. 56-летней жительнице Корсакова в конце июля нашла в сети интернет сайт некой биржи, на котором заполнила анкету. В скором времени через интернет-мессенджер с ней связался неизвестный, который назвал себя брокером. По его указанию гражданка установила на свой телефон приложение, которое, как потом выяснилось оказалось подделкой. Через него женщина перевела на акции 269500 рублей. Когда же она захотела вывести деньги, то не смогла этого сделать. Потом она не смогла зайти в само приложение.

74-летнего жителя села Яблочное поверил телефонному звонку с предложением о дивидендах. По указанию звонившей он уставил приложение для общения по видеосвязи. Потом он установил такое же приложение, что и вышеназванная потерпевшая. Ссылку на инсталятор злоумышленники прислали ему по смс. В течении недели с лишним пенсионер через мобильный банк переводил деньги, полагая, что делает ставки на бирже. В действительности они оправлялись на обычный банковский счет. Когда мужчина не смог вывести деньги, то понял, что стал жертвуй аферистов и обратился за помощью в полицию.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.