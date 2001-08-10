Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по киокусинкай прошли в Южно-Сахалинске. Участниками соревнований в учебно-тренировочном центре "Восток" стали 370 спортсменов из Петропавловска-Камчатского, Советской Гавани и городов островного региона.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, состязания традиционно прошли в дисциплинах ката и кумитэ.

Мы очень рады участникам из других регионов России. Это хорошая проверка для сахалинских каратистов и дополнительная конкуренция, которая в спорте всегда идёт на пользу. Тем более на кону было место в составе сборной команды Сахалинской области, - отметил главный судья Владислав Хан.

Периодически стараюсь приезжать на Сахалин и принимать участие в местных турнирах. К сожалению, в этот раз завоевать наград не удалось, хотя летел сюда за победой. Соперники оказались достойные, впервые с ними выступал на одном татами. Опыт получил, что тоже поможет в будущем, - поделился эмоциями Артур Салионов из Камчатского края.

По итогам соревнований первые места среди юношей завоевали Владимир Тен, Денис Гуляев, Максим Дзюин, Леонид Широков, Андрей Моссензи, Дмитрий Дзюин, Андрей Пак, Максим Ким, Даниил Еремин, Макар Махутов, Владислав Добровольский, Илья Геращенко, Дмитрий Райда, Артём Терешкин, Максим Гусев, Александр Ким, Евгений Никифоров, Денис Ли, Айвар Кудачин, Евгений Корягин, Кирилл Хе и Роман Токмаров.

У девушек сильнейшими стали Варвара Шумик, Диана Черенда, Анна Кузина, Татьяна Барсукова, Владислава Мартынова, Алана Халтаева, Дарина Солманова, София Иванушкина, Лидия Балабина, Александра Амбражевич, Каролина Шелкова, Екатерина Панарина, Майя Лукьянец, Алёна Ли и Екатерина Голосова.