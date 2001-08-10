На Сахалине выявят сильнейших юных кёрлингистов Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по кёрлингу среди юношей и девушек до 17 лет пройдёт в Южно-Сахалинске с 16 по 18 ноября.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, звание сильнейших на льду учебно-тренировочного центра «Восток» будут оспаривать 14 команд, представляющих Хабаровский и Приморский края, Магаданскую и Сахалинскую области.

16 ноября игры продлятся с 9:00 до 20:00, 17 ноября – с 9:00 до 21:00. Полуфиналы и финалы пройдут 18 ноября с 9:00 до 18:00.

Вход для зрителей свободный.