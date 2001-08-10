В Южно-Сахалинске определились победители

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное первенство по бадминтону «Сахалинские надежды» прошло в учебно-тренировочном центре «Восток». Более 100 спортсменов из сёл Березняки и Раздольное, Корсакова, Долинска и Южно-Сахалинска боролись за медали высших достоинств.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, по итогам состязаний в женском парном разряде среди девочек 2014–2016 годов рождения лучшими стали Арина Анашкина из села Березняки и Кристина Колпакова из Корсакова. Вторые места у Варвары Кленовой и Виктории Дойниковой из села Раздольное. Третьи – у Златославы Ли и Маргариты Потаповой из Корсакова.

В мужском парном разряде среди мальчиков до 13 лет Станислав Коныгин и Савелий Вьюгин из села Березняки взяли золото. Дмитрий Матусевич и Максим Пасечник из школы №1 Долинска – серебро, бронзовые медали – у Максима Лец и Егора Белолапоткова из той же школы.

Среди девушек 2009–2013 годов рождения в парном разряде Анна Степушенко и Алина Чуприна из Корсакова завоевали золото. На вторых местах – Снежана Кельбас и Таисия Заикина из Корсакова, на третьих – Анастасия Исаченкова и Вероника Григура из школы №31 Южно-Сахалинска.

Среди юношей до 17 лет в парном разряде лидерами стали Максим Каракуян и Вадим Мельников из школы №31 Южно-Сахалинска. Серебряные призёры – корсаковцы Матвей Ефремов и Дмитрий Ромасев. Бронзовые награды получили Садриддин Джабборов и Захар Просенюк из школы №5 Южно-Сахалинска.

В смешанном парном разряде до 13 лет корсаковцы Всеволод Сон и Дарья Комарова взяли золото. Вторыми стали Ростислав Стрекалин и Виктория Дойникова из села Раздольное. Роман Крышун и Кристина Колпакова из Корсакова расположились на третьем месте.

Победителями смешанного парного разряда до 17 лет стали южносахалинцы Максим Каракуян и Вероника Малюшкина. Серебро завоевали Матвей Ефремов и Анна Степушенко из Корсакова, бронзу – Вадим Мельников и Анастасия Исаченкова из школы №31 Южно-Сахалинска.