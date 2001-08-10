Около 400 юных каратистов сразились за звание сильнейших в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Южно-Сахалинска и открытое физкультурное мероприятие по каратэ прошли в областной столице. На татами Центра единоборств померились силами порядка 400 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет из Холмска и Южно-Сахалинска. Они выявляли лучших в дисциплинах «ката» и «кумите».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, директор департамента физической культуры и спорта Южно-Сахалинска Алексей Боженко поприветствовал участников: «Каратэ – это не о силе физической, а о силе духа, стойкости и морали. И всегда приятно видеть, что в этом виде спорта много ребят абсолютно разных возрастов. Это значит, что каратэ пользуется у сахалинцев популярностью. Я желаю всем успехов, и пусть победит сильнейший!»

Президент сахалинской федерации каратэ Леонид Ким добавил: «Хочу поздравить всех с открытием соревнований! Сегодня многие из вас делают первые шаги в спорте высших достижений, у вас есть возможность получить юношеские разряды. А уже в ноябре вас ожидают первенство и чемпионат области, где можно побороться за первые, вторые и третьи разряды, что в дальнейшем позволит вам выступать на всероссийских турнирах. Всем удачи!»

По итогам выступлений в ката городского первенства лидерами стали Снежанна Семкова, Константин Марченко, Василиса Акимова, Фёдор Прилепский, Анжелика Губина, Константин Казаченков, Анна Цой и Артём Воротынов.

В кумите одной из победительниц стала 17-летняя Ирина Таджибаева. Спортсменка завоевала золото в категории «юниорки 16–17 лет, 66 кг». «В каратэ я уже 10 лет. Изначально меня привёл папа, чтобы подтянуть физическую форму, ну, и меня затянуло. Сегодня своими выступлениями довольна. В целом, всех соперниц знаю, сражались достойно. Главное, что всё прошло хорошо и без травм, – отметила спортсменка. – Сейчас меня ожидает вылет на первенство России в Сочи. Активно готовлюсь к нему и где-то через месяц уже отправляюсь туда».

Помимо Ирины победу в своих возрастных и весовых категориях одержали Дарья Гук, Ангелина Борисовская, Иван Никонов, Артур Купча, Роман Рыбалкин, Тимур Акчурин, Владимир Гладышев, Арина Авакян, Екатерина Кин, Луиза Мурзакулова, Яна Брюханова, Андрей Сайто, Артём Бажутов, Арсений Рязанов, Тимофей Масюков, Мансур Хадуев, Артур Авакян и Вячеслав Болмусов.

Золото в ката открытого физкультурного мероприятия взяли Анастасия Бутор, Марк Губин, Кристина Капелька и Феликс Сидоренков. В кумите на высшую ступень пьедестала поднялись Анастасия Бутор, Ульяна Скибицкая, Мария Виниченко, Роман Пак, Клим Бубненко, Марк Гречко, Владислав Подтергера, Есения Горбатюк, Маргарита Кособокова, Алиса Годзь, Вадим Корниенко, Расул Османов, Михаил Баранов, Алексей Бирюков, Диана Шевкун, Татьяна Ражева, Кира Мышева, Роберт Хе, Фёдор Никонов, Дамир Керимов, Артём Горбатюк и Всеволод Масло.