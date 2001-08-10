Брат и сестра из Сахалинской области выступят на зимних Сурдлимпийских играх в Австрии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 15 по 24 января 2027 года в Австрии пройдут XXI зимние Сурдлимпийские игры. В составе российской команды по спорту глухих выступят сахалинские горнолыжники Карина и Кирилл Гайдамащук.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, брат и сестра являются воспитанниками СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду и представляют областной Центр спортивной подготовки.
Отбору на престижные старты предшествовали годы тренировок и выступлений на соревнованиях различного уровня. Карина и Кирилл пришли в горные лыжи в апреле 2014 года. По словам их тренера Елены Литвиновой, в начале пути ребята осваивали катание и быстро проявили способности и интерес к спорту.
Год за годом брат с сестрой улучшали результаты. Они выполнили нормативы мастеров спорта России и неоднократно становились призёрами крупных соревнований. Только в 2026 году Карина завоевала четыре золотые медали чемпионата России, а Кирилл - две серебряные и три бронзовые. Высокие достижения на протяжении многих лет позволили им войти в состав сборной страны для участия в Сурдлимпийских играх.
Сейчас спортсмены завершили островной этап подготовки. Следующий этап - учебно-тренировочные сборы на севере Китая, где сахалинцы будут заниматься совместно с паралимпийской сборной командой страны. Основное внимание уделят технической подготовке в слаломе и гигантском слаломе. Затем их ждёт выступление на главном старте сезона, к которому они шли вместе с тренером на протяжении долгого периода.
Они очень талантливые, добросовестные. Было видно, что им нравится заниматься, что у них горят глаза. Благодаря своему упорству и желанию они вышли на такой уровень, - рассказывает Елена Литвинова.
Для Карины предстоящие Игры - результат гигантской работы и возможность проверить себя на международном уровне. Горнолыжница отмечает, что большую роль в её подготовке играет поддержка тренера.
- Я готова на сто процентов. Долго ждала этого момента, - подчеркнула Карина.
Для Кирилла участие в Сурдлимпиаде тоже стало исполнением давней мечты.
- Я очень рад, что буду участвовать в Играх. Сначала даже не мог поверить, что это правда. Я ждал этого момента десять лет, и наконец он наступил. Конкуренция будет серьёзной, но я буду бороться. Чтобы становиться лучше, нужно много тренироваться. Ошибки тоже помогают двигаться вперёд: главное разбирать их и работать над собой. Чтобы ошибаться реже, нужны уверенность и сила, - подвёл итог сахалинского сбора Кирилл Гайдамащук.
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