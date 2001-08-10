Тихоокеанское
информационное агентство
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16:49, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на XXXIV Троицкий лыжный марафон

Сахалинцев приглашают на XXXIV Троицкий лыжный марафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открыта регистрация на XXXIV Троицкий лыжный марафон. Соревнования пройдут с 21 по 22 февраля 2027 года в селе Троицкое.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, 21 февраля спортсмены побегут в свободном стиле на дистанции 25 и 50 км. Также в этот день состоятся старты на 1 и 2 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.

22 февраля лыжники продемонстрируют силы в классике на 30 км. Параллельно пройдут детские старты на 200 м, 500 м, 1, 2 и 3 км.

Вопросы по регистрации можно задать по телефону +7 (924) 280-81-08, в том числе в MAX.

 

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