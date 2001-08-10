Более 500 спортсменов выступят на турнире "Сердце мира" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В учебно-тренировочном центре "Восток" дан старт всероссийским и международным соревнованиям по чир спорту "Сердце мира". В течение двух дней более 500 спортсменов будут оспаривать медали высших достоинств.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, мероприятие проходит в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в регионе, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
В состязании принимают участие команды из республик Бурятия, Татарстан и Хакасия, Приморского, Хабаровского, Краснодарского, Пермского и Забайкальского краёв, Амурской, Магаданской, Московской, Рязанской и Сахалинской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
Хабаровчанка Алина Дусаева поделилась планами на турнир.
Уже третий раз прилетаем с командой на остров. В прошлом году мы победили в "джаз-группе", а по "фристайл-двойке" я стала бронзовым призёром. В этот раз привезли новую программу в "джаз-двойке". Настрой боевой! В танце я всегда чувствую себя максимально комфортно, - отметила она.
Торжественная церемония открытия пройдёт завтра, 24 октября, в 12:00. Начало состязаний в 10:00.
Сахалинцев и гостей региона приглашают поддержать спортсменок. Вход свободный.
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