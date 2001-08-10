В Южно-Сахалинске начался II этап Кубка Сахалинской области по фигурному катанию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске начался II этап Кубка Сахалинской области по фигурному катанию на коньках «Лёд Востока». В соревнованиях, которые проходят в УТЦ «Восток», принимают участие свыше 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска и Макарова.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, на лёд вышли фигуристы в возрасте от 6 до 15 лет. Среди участников есть как обладатели III юношеского разряда, так и кандидаты в мастера спорта.
С началом соревнований спортсменов поздравила исполняющая обязанности начальника отдела по связям со СМИ ООО «Газпром добыча шельф» Ольга Делягина. Она пожелала фигуристам удачи и успешных выступлений.
Турнир проходит в дисциплине «одиночное катание». За выступлениями участников следит судейская бригада, в которую вошли специалисты из Сахалинской области и других регионов России. Возглавляет её технический специалист и судья высшей категории из Красноярского края Павел Самохин. Он не впервые приезжает на остров для судейства региональных турниров.
Павел Самохин считает: «Чем чаще проходят соревнования, тем больше у детей мотивации работать над собой. После выступления спортсмены могут проанализировать ошибки, исправить их, подтвердить разряды и двигаться дальше».
Кубок островного региона – это один из этапов подготовки к всероссийским соревнованиям. У фигуристов есть возможность оценить свою подготовку, поработать над ошибками и подойти к ответственным стартам в оптимальной спортивной форме.
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