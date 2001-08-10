Тихоокеанское
информационное агентство
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14:27, | Новости спорта Сахалина и Курил

Завтра в Южно-Сахалинске стартуют международные соревнования по чир спорту "Сердце мира"

Завтра в Южно-Сахалинске стартуют международные соревнования по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 и 24 октября более 500 спортсменов из 30 клубов России и Беларуси продемонстрируют своё мастерство на всероссийских и международных соревнованиях по чир спорту «Сердце мира».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, масштабное событие пройдёт в учебно-тренировочном центре «Восток». Церемония открытия состоится 24 октября в 12:00. Начало выступлений ежедневно в 10:00.

Сахалинцев и гостей региона приглашают поддержать спортсменок. Вход для зрителей свободный.

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