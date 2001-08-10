На Сахалине определят сильнейших сёрферов страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство России по сёрфингу стартуют в Сахалинской области 12 сентября. Соревнования продлятся до 18 сентября – точные сроки зависят от погодных условий. Турнир соберёт свыше 70 сильнейших сёрферов из 10 регионов страны.
Сахалин принимает соревнования такого уровня уже во второй раз. Островной регион закрепляет за собой статус одной из самых перспективных и уникальных локаций на карте российского сёрфинга – благодаря разнообразию волн и масштабам морских просторов.
Участники покажут мастерство в двух направлениях. Короткая доска (shortboard) – олимпийская дисциплина, требующая скорости, резких манёвров и вертикального катания. Длинная доска (longboard) – классическое направление, где оценивают плавность, стиль, баланс и артистизм при прохождении волны.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, для взрослых и юниоров турнир начнётся 12 сентября на пляже села Яблочное Холмского района – там пройдут первые официальные старты. Ссылка на прямую трансляцию будет доступна в ВК в сообществе Российской федерации сёрфинга.
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