V кроссфит-забег «Янтарный берег» прошел в Долинском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На побережье села Стародубского собрались более 100 спортсменов из разных уголков Сахалинской области, Забайкальского края, Амурской
Особенность турнира заключается в полосе препятствий, включающей традиционные элементы кроссфита: броски мяча, махи гирями, прыжки на ящик, рывок гантелей, становая тяга, подтягивания и другие упражнения.
По итогам соревнований в командном зачёте «Pro» первое место заняла «Triple K», второй стала «Phoenix Team», тройку лидеров замкнула «Phoenix Team-2».
В зачёте «RX» золото ушло команде «ОРДА75» (Чита). Серебро досталось «Надо подумать» (Южно-Сахалинск), бронза – «Crossfit Wobmax» (Долинск).
В зачёте «Новички» победу одержала «Отомари», на вторую ступень пьедестала поднялась «Первая встреча», почётное третье место заняла «Без ПВ».
В личном зачёте «RX» среди женщин золото у Надежды Щитовой (Корсаков), серебро – у Ксении Краснослободцевой (Южно-Сахалинск), бронзу заработала Элланд Нив Лимпангог (Филиппины).
В зачёте «Новички» среди женщин сильнейшей стала Анастасия Обухова, победу ей уступила Анна Лапина, третья – Анастасия Соловей. Все трое – из Южно-Сахалинска.
В личном зачёте «Pro» среди мужчин лидерство у Даниила Бабицкого (Долинск). Второй результат у Егора Конарева (Южно-Сахалинск). Третье место занял Сергей Бексултанов (Южно-Сахалинск).
В зачёте «RX» у мужчин золото взял Иван Бокарев, серебро – Памирбек Болотбеков, бронзу – а Александр Шехин. Все трое - из Южно-Сахалинска.
В зачёте «Новички» среди мужчин золото взял Михаил Харченко (Южно-Сахалинск), серебро – Сергей Киндюк (Южно-Сахалинск), бронзу – Леонид Агмин (Долинск).
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