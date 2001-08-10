Сахалинские триатлеты разыграли медали чемпионата области по акватлону

В водно-оздоровительном комплексе «Аква Сити» в Южно-Сахалинске прошли первенство и чемпионат Сахалинской области по триатлону в дисциплине «акватлон». Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, состязания объединили сильнейших атлетов региона – они боролись за награды в личном, командном и возрастном зачётах. Участникам предстояло преодолеть два этапа: сначала дистанцию в один километр в плавательном бассейне, затем беговой сегмент протяжённостью пять километров.

Такой формат потребовал от спортсменов не только отличной физической подготовки, но и умения грамотно распределять силы между двумя дисциплинами. В абсолютном первенстве среди мужчин лучший результат показал Роман Трубецкой – он финишировал со временем 36 минут 48 секунд. Серебряным призёром стал Александр Яблочников (37 минут 5 секунд), бронзовым – Роман Потапов, который завершил дистанцию за 38 минут 48 секунд. У женщин чемпионкой признали Нину Казимирову – 43 минуты 37 секунд. Второе место заняла Светлана Власенко (44 минуты 39 секунд), третье – Светлана Колесникова (49 минут 41 секунда).

В командном зачёте эстафетных дуэтов победу одержали Антон Сипатов и Юрий Лагун с результатом 30 минут 52 секунды. Среди женщин 18–44 лет лучшей стала Светлана Колесникова, в группе 45 лет и старше – Нина Казимирова. У мужчин в категории 18–39 лет первенствовал Роман Трубецкой, среди участников 40–49 лет – Роман Потапов, в возрастной группе 50 лет и старше золото завоевал Сергей Тюрин.