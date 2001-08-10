Новости спорта Сахалина и Курил

Более 150 гимнасток выступят на региональном турнире "Родные острова" на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный турнир по эстетической гимнастике «Родные острова» пройдёт в Южно-Сахалинске 16 мая.

Мероприятие состоится в крытом спортивном зале учебно-тренировочного комплекса «Восток».

Соревнования соберут более 150 гимнасток в возрасте от 6 до 16 лет. Звание сильнейших будут оспаривать не только сахалинские спортсменки, но и впервые – представительницы Хабаровского и Красноярского краёв.

Также в рамках состязаний пройдёт фестиваль, где свои достижения продемонстрируют девочки в возрастной категории «4-6 лет».

Начало соревнований в 9:00. Церемония открытия и старт финальных выступлений – в 13:00. Вход для зрителей свободный.

