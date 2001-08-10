Более 150 гимнасток выступят на региональном турнире "Родные острова" на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный турнир по эстетической гимнастике «Родные острова» пройдёт в Южно-Сахалинске 16 мая.
Мероприятие состоится в крытом спортивном зале учебно-тренировочного комплекса «Восток».
Соревнования соберут более 150 гимнасток в возрасте от 6 до 16 лет. Звание сильнейших будут оспаривать не только сахалинские спортсменки, но и впервые – представительницы Хабаровского и Красноярского краёв.
Также в рамках состязаний пройдёт фестиваль, где свои достижения продемонстрируют девочки в возрастной категории «4-6 лет».
Начало соревнований в 9:00. Церемония открытия и старт финальных выступлений – в 13:00. Вход для зрителей свободный.
