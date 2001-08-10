Южно-Сахалинск примет финал соревнований по тяжелой атлетике среди учащихся России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область примет более ста юных спортсменов со всей страны, которые сразятся за звание сильнейших на втором этапе Летней Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Турнир пройдет в Южно-Сахалинске с 14 по 16 мая 2026 года, а главной площадкой противостояния станет учебно-тренировочный центр «Восток».

Участники поборются за награды в 22 весовых категориях - от 40 до 102 и более килограммов. Соревнования охватят юношей и девушек в возрасте 15–17 лет (2009–2011 годы рождения). Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, география турнира охватывает 13 регионов: Иркутскую, Амурскую, Кемеровскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Сахалинскую области, Красноярский, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, а также Республики Хакасия и Саха (Якутия).

Организаторы назначали старт соревнований на 10:00 ежедневно. Официальная церемония открытия начнется 14 мая в 16:00. Все три дня в центре «Восток» юные атлеты продемонстрируют свою силу и технику, оспаривая статус сильнейших.