Сахалинские легкоатлеты разыграли медали чемпионата и первенства области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по лёгкой атлетике прошли в Южно-Сахалинске 7 мая 2026 года. На стадионе «Спартак» собрались спортсмены из Корсакова, Холмска, Поронайска, Анивы, Макарова, Долинска и областного центра. Организаторы разделили участников на три возрастные категории: юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки до 18 лет, а также мужчины и женщины.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, участники соревнований выявили сильнейших в нескольких дисциплинах. Спортсмены бежали дистанции 200, 800, 3000 и 5000 метров, преодолевали барьеры на 110, 300 и 400 метров. Также легкоатлеты соревновались в прыжках в высоту, тройном прыжке, метании диска и копья и в эстафете 4×100 метров.