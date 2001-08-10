Сахалинцев приглашают на юбилейный триатлон IronSakh
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юбилейный X открытый региональный триатлон IronSakh пройдет 15–16 августа 2026 года в селе Охотское Корсаковского района. Место проведения – территория санатория-профилактория «Лесное озеро». Организаторы приглашают сахалинцев принять участие в соревнованиях и предлагают на выбор восемь категорий дистанций – от детского дуатлона до сложнейшей «половинки» Ironman.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, участникам триатлона предстоит соревноваться в нескольких форматах. Спортсмены опробуют силы в категориях «Half 70.3» (1,9 км плавание + 90 км велогонка + 21,1 км бег), олимпийской дистанции (1,5 км + 40 км + 10 км), смешанной олимпийской эстафете, спринте (750 м + 20 км + 5 км) и супер-спринте (300 м + 8 км + 2 км). Отдельно организаторы выделили супер-спринт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), смешанную эстафету супер-спринт и детский дуатлон.
Организаторы требуют от каждого участника предоставить действующую медицинскую справку и оформить страховку от несчастных случаев. Также спортсмены обязаны использовать велошлем во время велогонки. Каждый финишер, преодолевший свою дистанцию, получит медаль.
