Сахалинцев приглашают на региональный этап "Игр ГТО"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области с 11 по 31 мая 2026 года пройдут отборочные соревнования V открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО 2026". К участию организаторы допускают жителей региона в возрасте от 14 лет и старше. По итогам муниципальных стартов лучшие спортсмены сформируют команды для областного финала.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, программа включает комплекс из пяти упражнений на время: бег, прыжки в длину, отжимания, упражнения на пресс и подтягивания. Судьи определяют итоговый результат по наименьшему времени прохождения всей дистанции. Отборочные старты пройдут в муниципальных образованиях региона с 11 по 29 мая.
Финал соревнований примет Южно-Сахалинск 31 мая – в легкоатлетическом манеже соберутся участники в возрасте 18 лет и старше. Победителей и призеров в каждой возрастной группе наградят медалями и дипломами. Лучшие участники получат шанс войти в сборную Сахалинской области и представить регион на финале "Игр ГТО" во Владивостоке.
Для участия спортсменам необходимо подать заявку и предоставить пакет документов, включая медицинский допуск и страховку, по адресу sakhalin@gto.com.ru. Организаторы также принимают регистрацию на официальном сайте комплекса ГТО gto.com.ru. По всем вопросам можно обращаться по телефону +79241827999.
