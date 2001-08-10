Сахалинские тхэквондисты завоевали 7 золотых медалей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские тхэквондисты принесли островному региону 7 золотых наград на межрегиональных соревнованиях «Город моря» во Владивостоке. По итогам турнира спортсмены впервые завоевали 7 путёвок на финал Спартакиады России. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, более 150 участников из республик Бурятия и Саха (Якутия), Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, а также Сахалинской области боролись за звание сильнейших.
Победителями соревнований стали Гиль Су Ким (весовая категория до 45 кг), Тимофей Тхагапсов (до 51 кг), Александр Лисица (до 55 кг), Артем Ким (до 59 кг), Назар Грачев (до 63 кг), Се Хи Су (до 46 кг) и Виктория Беляева (до 52 кг). Спортсмены продемонстрировали высокие тактические навыки ведения поединка и настоящую волю к победе.
Президент сахалинской ассоциации тхэквондо Павел Ри подчеркнул: тхэквондисты региона достойно представят дальневосточный регион на всероссийском этапе Спартакиады России. Участники из Сахалинской области уже доказали свой уровень на межрегиональных стартах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
10:35 30 Апреля Более 2 500 нарушений ПДД зафиксировали камеры за сутки на Сахалине
12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 09:56 Вчера Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 4 Мая Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
- 12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?