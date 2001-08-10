Сахалинские тхэквондисты завоевали 7 золотых медалей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские тхэквондисты принесли островному региону 7 золотых наград на межрегиональных соревнованиях «Город моря» во Владивостоке. По итогам турнира спортсмены впервые завоевали 7 путёвок на финал Спартакиады России. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, более 150 участников из республик Бурятия и Саха (Якутия), Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, а также Сахалинской области боролись за звание сильнейших.

Победителями соревнований стали Гиль Су Ким (весовая категория до 45 кг), Тимофей Тхагапсов (до 51 кг), Александр Лисица (до 55 кг), Артем Ким (до 59 кг), Назар Грачев (до 63 кг), Се Хи Су (до 46 кг) и Виктория Беляева (до 52 кг). Спортсмены продемонстрировали высокие тактические навыки ведения поединка и настоящую волю к победе.

Президент сахалинской ассоциации тхэквондо Павел Ри подчеркнул: тхэквондисты региона достойно представят дальневосточный регион на всероссийском этапе Спартакиады России. Участники из Сахалинской области уже доказали свой уровень на межрегиональных стартах.