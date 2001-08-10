Южно-Сахалинск примет третий региональный "Кубок Защитников Отечества"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 150 ветеранов специальной военной операции со всей Сахалинской области станут участниками масштабного спортивного праздника. С 30 апреля по 2 мая учебно-тренировочный центр «Восток» превратится в арену ярких состязаний, где ветераны продемонстрируют волю к победе и любовь к спорту.
Зрителей ждёт захватывающее зрелище и атмосфера спортивного единения. Торжественное открытие состоится 30 апреля в 9:30, а кульминацией станет церемония награждения 2 мая в 14:00.
Посетить это вдохновляющее событие может каждый желающий. Вход абсолютно бесплатный по QR-коду, который появится накануне в социальных сетях филиала фонда «Защитники Отечества» и министерства спорта Сахалинской области. Альтернативный способ попасть на трибуны - приобрести билет на сайте sakhticket.ru.
