Воспитанники детских домов Сахалина взяли третье место на дальневосточных соревнованиях по футболу

Команда «Рекорды» из Сахалинской области заняла третье место на дальневосточном этапе всероссийского турнира по футболу «Будущее зависит от тебя». Воспитанники детских домов из шести регионов ДФО встретились во Владивостоке, где сахалинцы уступили только коллективам «Содействие» из Уссурийска и «Интер-1» из Еврейской автономной области.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорте, окружные игры прошли в футбольном манеже «Тигр» на стадионе «Динамо». За выход в финал в старшей возрастной группе боролись пять команд. Сахалинский регион представил состав, сформированный из воспитанников Красногорского и Троицкого детских домов. По итогам всех встреч спортсмены островного региона продемонстрировали достойный уровень подготовки и завоевали бронзовые награды.

Соревнования длились два дня. Организаторы подготовили для юных участников не только спортивную, но и обширную профориентационную и культурную программы. В рамках проекта по киберсоциализации «Город навыков SkillCity» подростки познакомились с востребованными цифровыми профессиями. Экскурсионная программа включила посещение Приморского океанариума на острове Русский, где ребята увидели редких морских обитателей.

Турнир «Будущее зависит от тебя» проводит компания «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. В 2026 году в отборочных этапах, которые проходят с февраля по апрель в семи городах страны, участвуют представители более чем 50 регионов.