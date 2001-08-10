Бег, прыжки и отжимания: больше 70 сахалинских студентов сдали нормы ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Больше 70 сахалинских студентов выполнили нормативы ГТО в Южно-Сахалинске. Спартакиада прошла среди девяти команд учебных заведений региона.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, участниками стали студенты Сахалинского политехнического центра № 5, техникума механизации сельского хозяйства, техникума строительства и ЖКХ, Сахалинского государственного университета, педагогического колледжа СахГУ, базового медицинского колледжа, промышленно-экономического техникума, техникума сервиса и колледжа искусств.

Исполняющая обязанности министра спорта области Светлана Ходюш напутствовала ребят: она пожелала им здоровья, силы, личных побед и ярких эмоций. По её словам, сдавая нормы ГТО, студенты закладывают фундамент своего успеха и учатся дисциплине.

Участников ждали три испытания: наклон на скамье, бег на 60 метров и прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Юноши дополнительно подтягивались на перекладине, девушки - отжимались.

Студентка СахГУ Татьяна Васильева объяснила, почему решила участвовать: спорт - это жизнь, надо постоянно двигаться. А ГТО, по её мнению, включает в себя все необходимые упражнения, по которым можно оценить физическую подготовку человека.

В личном зачёте победили Давид Резанко и Анна Струкова. Вторые места заняли Виталий Бревенков и Юлия Мочалова. Третьими стали Дмитрий Аристов и Виолетта Костина.

Среди команд юношей первое место у Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Второй - СахГУ. Третий — техникум сервиса. У девушек лучшим стал Сахалинский колледж искусств. Серебро у СахГУ, бронза - у техникума сервиса.