Бег, прыжки и отжимания: больше 70 сахалинских студентов сдали нормы ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Больше 70 сахалинских студентов выполнили нормативы ГТО в Южно-Сахалинске. Спартакиада прошла среди девяти команд учебных заведений региона.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, участниками стали студенты Сахалинского политехнического центра № 5, техникума механизации сельского хозяйства, техникума строительства и ЖКХ, Сахалинского государственного университета, педагогического колледжа СахГУ, базового медицинского колледжа, промышленно-экономического техникума, техникума сервиса и колледжа искусств.
Исполняющая обязанности министра спорта области Светлана Ходюш напутствовала ребят: она пожелала им здоровья, силы, личных побед и ярких эмоций. По её словам, сдавая нормы ГТО, студенты закладывают фундамент своего успеха и учатся дисциплине.
Участников ждали три испытания: наклон на скамье, бег на 60 метров и прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Юноши дополнительно подтягивались на перекладине, девушки - отжимались.
Студентка СахГУ Татьяна Васильева объяснила, почему решила участвовать: спорт - это жизнь, надо постоянно двигаться. А ГТО, по её мнению, включает в себя все необходимые упражнения, по которым можно оценить физическую подготовку человека.
В личном зачёте победили Давид Резанко и Анна Струкова. Вторые места заняли Виталий Бревенков и Юлия Мочалова. Третьими стали Дмитрий Аристов и Виолетта Костина.
Среди команд юношей первое место у Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Второй - СахГУ. Третий — техникум сервиса. У девушек лучшим стал Сахалинский колледж искусств. Серебро у СахГУ, бронза - у техникума сервиса.
Это читают
09:48 Сегодня В Холмском районе в кабине экскаватора нашли тело мужчины
08:54 Сегодня 57 участников СВО и членов их семей трудоустроены на Сахалине с начала года
09:42 Сегодня На Сахалине за три дня случилось четыре ДТП с пострадавшими
09:53 Сегодня На Сахалине у военнослужащих проходят занятия по огневой подготовке
12:37 20 Апреля Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
16:43 23 Апреля 36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
16:32 20 Апреля В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 13:00 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет конференция "Родная речь"
- 10:27 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдёт фестиваль "Танцующий остров – 2026"
- 10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
- 09:51 24 Апреля В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
