Более пятисот лыжников вышли на старт Троицкого марафона на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Анивском районе состоялся XXXIII Троицкий лыжный марафон. Второй день соревнований был посвящен гонкам классическим стилем, которые собрали на трассах более пятисот участников.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, заявки на участие подали 504 лыжника. География спортсменов охватила не только Сахалин, но и другие регионы страны: на старт вышли представители Еврейской автономной области, Вологодской и Самарской областей, Республики Тыва, а также Приморского, Хабаровского, Красноярского и Пермского краев. Кроме того, в марафоне приняли участие лыжники из Москвы и Санкт-Петербурга.
Основная дистанция в 30 километров пролегла по традиционному маршруту от села Успенское до села Троицкое. Для юных спортсменов организаторы подготовили отдельные трассы: дети 2010–2019 годов рождения соревновались в Троицком на дистанциях 200 и 500 метров, а также 1, 2 и 3 километра.
По итогам напряженной борьбы определились победители. В марафонской гонке на 30 км лучшие результаты показали Максим Зубцов, Иван Шуваев, Евгений Шутов, Николай Поляков, Марина Черноусова, Юлия Накорякова, Дарья Зотова и Елена Полякова.
Среди самых юных участников первенствовали Максим Заболотский, Анна Городова, Дмитрий Барчан, Алёна Ковалёва, Тимофей Стаценко, Анна Николова, Захар Ершов, Артём Мордовин, Полина Дубовкина и Альбина Абдрахманова.
Соревнования проведены в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным. Официальным спонсором XXXIII Троицкого марафона выступило АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (проект «Сахалин-1»).
