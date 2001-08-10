Лыжники из Татарстана и Свердловской области взяли золото на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На трассах комплекса «Триумф» в Южно-Сахалинске разыграли медали пятого дня чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались в командном спринте классическим стилем.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, за победу боролись 72 участника. Сначала лыжники прошли квалификацию с раздельным стартом, где отобрали по 15 лучших команд среди мужчин и женщин. Финальные забеги провели в формате масс-старта - каждый участник команды по очереди преодолевал по три круга.

Золото среди женщин завоевали представительницы Свердловской области Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко. Они преодолели дистанцию за 28 минут 43,3 секунды.

- Думали, что сегодня будет очень тяжело, потому что на каждый круг уходит около четырёх с половиной минут. Ладно, если один раз бежать, но надо было бежать три круга, и казалось, что «дистанционщики» будут иметь большое преимущество. Но разрывов практически не было, - поделились впечатлениями победительницы. - Это наши первые медали на чемпионате, теперь готовимся к эстафете.

Серебро взяли Ольга Царева и Дарья Канева из команды «Республика Коми-1», уступив победительницам менее секунды. Бронзовыми призерами стали Лидия Горбунова и Вероника Степанова, представляющие «Татарстан-1».

У мужчин быстрее всех оказались Владислав Осипов и Сергей Ардашев из команды «Татарстан-2». Их результат — 24 минуты 18,8 секунды. Второе место заняли Алексей Червоткин и Александр Терентьев («Тюменская область-1»). Тройку призеров замкнули Иван Горбунов и прославленный Александр Большунов из команды «Татарстан-1», отстав от лидеров всего на 0,6 секунды.

Чемпионат России продолжится 4 марта женской эстафетой 4 на 7,5 километра. Старт гонки в 16:00.