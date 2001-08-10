Сахалинцы взяли 2 медали в финальный день соревнований ДФО по акробатическому сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по сноуборду в дисциплине «слоупстайл» завершили программу акробатических дисциплин чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по сноуборду в Южно-Сахалинске. Старты прошли на склонах горы Парковая, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

- Сегодняшние соревнования являются отборочными на спартакиаду учащихся, которая пройдёт в Красноярске в марте. Первые восемь финалистов автоматически получают путёвку в финал. Также хочется отметить, что благодаря системе искусственного оснежения проводить тренировки и старты высокого уровня на Сахалине теперь можно значительно раньше - уже с середины января, - пояснил главный судья соревнований, тренер Павел Власенко.

Спортсменам предстояло преодолеть трассу, включавшую две прыжковых секции с трамплинами и джибовую секцию для скольжения.

В первенстве ДФО среди юниоров 2008-2012 годов рождения золотую медаль завоевал Всеволод Матвеев (Магаданская область)

- Трасса интересная, участников было много, погода замечательная. В первой попытке для меня было главное - проехать чисто, а во второй - проявить максимум. Вращения в обе стороны и джибинг-элементы добавляли сложности, но всё было построено классно, на высоком уровне, - поделился своими впечатлениями Всеволод.

Второе место занял сахалинец Сергей Ковалёв (Сахалинская область), третье - Георгий Брянский (Магаданская область). Среди юношей 2013-2015 г.р. победу одержал островитянин Дмитрий Ковалёв.

- Мне нравится делать трюки, нравится получать медали. Парк построили хорошо, как и в прошлом году. Было интересно соревноваться с ребятами из других регионов, - рассказал о своей мотивации Дмитрий Ковалёв.

В соревнованиях девушек 2013-2015 г.р. лучший результат показала Таисия Удалова (Магаданская область). Среди юниорок 2008-2012 г.р. лидером стала её землячка Владислава Головина.

В чемпионате ДФО среди мужчин победу праздновал Всеволод Матвеев. У женщин на первую ступень пьедестала взошла Владислава Головина.