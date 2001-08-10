В Южно-Сахалинске завершились старты в дисциплине биг эйр чемпионата ДФО по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжаются крупные соревнования по сноуборду, и в минувшие выходные определили сильнейших в дисциплине биг эйр. Более тридцати спортсменов из пяти дальневосточных регионов боролись за награды, выполняя сложные прыжки с вращениями на горе Парковой в Южно-Сахалинске.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в этой дисциплине сноубордисты совершают один прыжок с трамплина, длина полета составляет 6-7 метров. У каждого участника было три попытки, чтобы продемонстрировать свои лучшие трюки с вращениями от 180 до 720 градусов. Соревнования проходят в рамках государственной программы "Спорт России".

В возрастной группе юниоров 2008-2012 годов рождения победу одержал магаданец Всеволод Матвеев, второе и третье места также заняли спортсмены из Магаданской области Григорий Марьяненко и Георгий Брянский. Среди юношей 2012-2015 годов рождения лучшим стал сахалинец Дмитрий Ковалёв, вторым - также южно-сахалинец Фёдор Пантюшкин, третьим - Милан Коваль из Магадана. У юниорок золото завоевала 13-летняя Екатерина Матвеева из Магадана, а серебро и бронзу получили сахалинки Мария Пирогова и Вероника Осташко.