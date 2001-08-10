В Южно-Сахалинске определили победителей первенства области по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горе Парковая (Городуха) в Южно-Сахалинске состоялось первенство Сахалинской области по акробатическим дисциплинам сноуборда. Соревнования, в которых приняли участие более 20 спортсменов в двух возрастных группах, определили сильнейших в дисциплинах "биг-эйр" и "слоупстайл".

Участники в возрасте от 10 до 17 лет состязались в мастерстве выполнения трюков. Как рассказал главный судья Павел Власенко, финальный день турнира посвятили дисциплине "слоупстайл", где спортсмены выполняли элементы на трассе с двумя трамплинами и одной джибовой секцией. Мероприятие провели в рамках реализации государственной программы "Спорт России".

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, победителями в своих категориях стали Мария Пирогова, София Янке, Сергей Ковалев, Дмитрий Ковалев, Роман Травкин и Дарина Недзельницкая. Вторые места заняли Вероника Осташко, Милана Привалова, Роман Травкин, Федор Пантюшкин, Сергей Ковалев и Елизавета Глебездина. Бронзовые медали завоевали Дарья Пономаренко, София Лопанова, Елисей Яковец, Лев Захаров и Елизавета Сильченко.