На Сахалине стартовали чемпионат и первенство Дальневосточного округа по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на склонах комплекса "Горный воздух" стартовали чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по сноуборду. В соревнованиях, которые продлятся до 29 января, принимают участие более ста спортсменов из пяти дальневосточных регионов.

В турнире участвуют команды Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Магаданской и Сахалинской областей. Сахалинскую область представляют 70 человек, которые выступят во всех дисциплинах: параллельном слаломе-гиганте, сноуборд-кроссе и слоупстайле. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, старший тренер сборной Приморского края Сергей Терентьев отметил, что рельеф "Горного воздуха" идеально подходит для проведения соревнований по поворотным дисциплинам.

По итогам первого соревновательного дня в параллельном слаломе-гиганте сахалинцы завоевали три золотые медали. Победу одержали Владислава Кокина в возрастной группе 2011-2012 годов рождения, Таисья Желтова среди юниорок 2006-2010 годов рождения и Игорь Надыршин среди юниоров той же возрастной категории. Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы "Спорт России", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.