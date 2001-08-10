Сахалинцы привезли 47 медалей Кубка Дальнего Востока по тхэквондо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные тхэквондисты завоевали 23 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Дальнего Востока» во Владивостоке. Более 300 спортсменов из Калужской, Новосибирской, Иркутской, Амурской и Сахалинской областей, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Камчатского края, а также Еврейской автономной области испытали свои силы в поединках, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
По итогам состязаний среди мужчин и женщин старше 17 лет Евгений Кравченко (54 кг), Владислав Федоров (80 кг) и Алина Цой (49 кг) взяли золото. Серебро у Максима Ли (54 кг), а бронза у Альберта Чана (58 кг). Лидерами среди юниоров до 21 года стали Евгений Кравченко (54 кг), Владислав Федоров (80 кг) и Алина Цой (49 кг), второе место заняли Виктория Беляева (46 кг) и Елизавета Коркина (53 кг).
Первое место среди юниоров 15-17 лет у Артема Кима (59 кг), Виктории Беляевой (46 кг), Алины Цой (49 кг), Елизаветы КОРКИНОЙ (52 кг), Виктории Ильиной (59 кг) и Валерии Киселевой (63 кг), серебро у Ким Гиль Су (45 кг), Евгения Кравченко (51 кг) и Дмитрия Кима (59 кг), а почётное третье у Тимофея Тхагапсова (51 кг), Владислава Кузнецова (55 кг), а также Антона Мирошниченко (59 кг).
Владислав Шпагин (41 кг), Ким Ю Ген (45 кг), Семен Кресов (49 кг) и Се Хи Су (44 кг) стали первыми. Илья Бояров (33 кг), Аина Санакова (37 кг) и Алина Башмакова (51 кг) завоевали серебро, а Александр Ри (37 кг), Владимир Панкратов (37 кг), Дю Юл Хван (53 кг), Лев Ульянов (61 кг) и Ульяна Раудина (47 кг) - бронзу в категории юноши и девушки 12-14 лет.
Среди младших юношей и девушек 10-11 лет Михаил Эм (30 кг), Артем Рябов (48 кг), Мадина Халатова (30 кг), Маргарита Елисеева (33 кг), Кира Эм (40 кг), Кира Кравченко (44 кг) и Диана Пак (52 кг) заняли первые места, вторые у Сергея Ольховского (30 кг), Александра Маркелова (33 кг) и Софии Ивановой (44 кг). Даниель Чыйбылов (30 кг) и София Копылова (33 кг) привезли бронзу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня Мэр Поронайска подвел итоги работы за год в сфере благоустройства и дорожного хозяйства
09:18 Сегодня Шестерых пьяных водителей задержали за сутки на Сахалине
10:37 Сегодня Женский хоккейный клуб "Сахалин" одержал три гостевые победы в Челябинске
10:30 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 10:34 Сегодня В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
- 15:06 Вчера Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу
- 10:41 Вчера Сахалин отметит 70-летие Николая Лабазова творческим вечером
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?