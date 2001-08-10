Тихоокеанское
Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы привезли 47 медалей Кубка Дальнего Востока по тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные тхэквондисты завоевали 23 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Дальнего Востока» во Владивостоке. Более 300 спортсменов из Калужской, Новосибирской, Иркутской, Амурской и Сахалинской областей, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Камчатского края, а также Еврейской автономной области испытали свои силы в поединках, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По итогам состязаний среди мужчин и женщин старше 17 лет Евгений Кравченко (54 кг), Владислав Федоров (80 кг) и Алина Цой (49 кг) взяли золото. Серебро у Максима Ли (54 кг), а бронза у Альберта Чана (58 кг). Лидерами среди юниоров до 21 года стали Евгений Кравченко (54 кг), Владислав Федоров (80 кг) и Алина Цой (49 кг), второе место заняли Виктория Беляева (46 кг) и Елизавета Коркина (53 кг).

Первое место среди юниоров 15-17 лет у Артема Кима (59 кг), Виктории Беляевой (46 кг), Алины Цой (49 кг), Елизаветы КОРКИНОЙ (52 кг), Виктории Ильиной (59 кг) и Валерии Киселевой (63 кг), серебро у Ким Гиль Су (45 кг), Евгения Кравченко (51 кг) и Дмитрия Кима (59 кг), а почётное третье у Тимофея Тхагапсова (51 кг), Владислава Кузнецова (55 кг), а также Антона Мирошниченко (59 кг). 

Владислав Шпагин (41 кг), Ким Ю Ген (45 кг), Семен Кресов (49 кг) и Се Хи Су (44 кг) стали первыми. Илья Бояров (33 кг), Аина Санакова (37 кг) и Алина Башмакова (51 кг) завоевали серебро, а Александр Ри (37 кг), Владимир Панкратов (37 кг), Дю Юл Хван (53 кг), Лев Ульянов (61 кг) и Ульяна Раудина (47 кг) - бронзу в категории юноши и девушки 12-14 лет.

Среди младших юношей и девушек 10-11 лет Михаил Эм (30 кг), Артем Рябов (48 кг), Мадина Халатова (30 кг), Маргарита Елисеева (33 кг), Кира Эм (40 кг), Кира Кравченко (44 кг) и Диана Пак (52 кг) заняли первые места, вторые у Сергея Ольховского (30 кг), Александра Маркелова (33 кг) и Софии Ивановой (44 кг). Даниель Чыйбылов (30 кг) и София Копылова (33 кг) привезли бронзу.

