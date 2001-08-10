В Корсакове 61-летняя водитель на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе дома 43 по улице Первомайской в Корсакове 5 мая 2026 года в 14 часов 00 минут столкнулись два автомобиля Toyota. В результате аварии телесные повреждения получили два пассажира – женщина 67 лет и подросток 15 лет, которые находились в автомобиле «Toyota Corolla Fielder».

По предварительным данным, 61-летняя водитель за рулем «Toyota Corolla Spassio» неправильно выбрала дистанцию до движущегося впереди транспорта. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной ГИБДД, женщина не успела затормозить и совершила столкновение с «Toyota Corolla Fielder» под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП никто из водителей не пострадал, однако два пассажира из «Toyota Corolla Fielder» получили травмы. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.